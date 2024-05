GPT-4o sur iOS 18 : L’IA à la pointe de la technologie arrive sur iPhone ?

À l’approche de la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024, les rumeurs s’intensifient autour de la nouvelle collaboration entre Apple et OpenAI, qui pourrait transformer radicalement l’expérience utilisateur sur iOS 18 grâce à l’intégration du modèle GPT-4o.

Ce partenariat promet de propulser les fonctionnalités d’intelligence artificielle sur iPhone à un niveau inégalé, avec des améliorations significatives attendues pour Siri et d’autres services basés sur l’IA.

La keynote de printemps d’OpenAI a révélé non seulement le nouveau modèle GPT-4o, mais aussi les potentielles améliorations qu’il pourrait apporter à iOS 18. Ce modèle avancé est conçu pour optimiser et accélérer les réponses de ChatGPT, particulièrement en mode vocal, ce qui pourrait constituer une mise à jour cruciale pour Siri.

De plus, GPT-4o est capable de comprendre de manière plus approfondie les images que les utilisateurs partagent, enrichissant ainsi l’interaction et la fonctionnalité des applications.

Une autre nouveauté notable avec GPT-4o est la disponibilité de fonctionnalités premium de ChatGPT, qui seront intégrées gratuitement dans iOS 18. Cela représente un avantage considérable pour les utilisateurs, leur offrant des capacités avancées sans frais supplémentaires, renforçant ainsi l’attrait de l’écosystème Apple.

Les implications d’une collaboration Apple-OpenAI pour iOS 18

Les insiders et les analystes anticipent que la collaboration entre Apple et OpenAI, encore en discussion, pourrait déboucher sur une intégration profonde de la technologie IA d’OpenAI dans iOS 18. Cette intégration permettrait à Apple de rattraper ses concurrents comme Google, Meta et Microsoft, qui ont déjà avancé dans le domaine de l’intelligence artificielle générative.

Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle sur l’accord final entre Apple et OpenAI pour apporter ChatGPT ou le modèle GPT à iOS, les multiples rapports suggèrent que des développements importants sont en cours. La WWDC 2024 devrait offrir des révélations cruciales sur les mises à jour majeures prévues pour iOS 18, avec GPT-4o possiblement au cœur de cette transformation.

Cette prochaine mise à jour d’iOS promet d’être la plus ambitieuse à ce jour, marquant un pas significatif pour Apple dans l’exploitation de l’intelligence artificielle générative, potentiellement en partenariat avec OpenAI, pour offrir des expériences utilisateur enrichies et révolutionnées.