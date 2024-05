Apple Vision Pro prêt pour conquérir le marché international après la WWDC

Depuis qu’Apple a lancé le casque Vision Pro en février, l’appareil n’a été mis en vente qu’aux États-Unis. Le géant de Cupertino ne se laisse pas décourager par des difficultés sur le marché et envisage d’étendre la disponibilité de son casque de réalité mixte, l’Apple Vision Pro, au-delà des États-Unis. Ce dispositif, actuellement vendu à 3 499 dollars, est destiné à tester son attrait auprès des consommateurs internationaux.

Dans le cadre de cette expansion internationale, Apple a initié des sessions de formation pour des centaines d’employés issus de ses boutiques mondiales. Selon Bloomberg, ces formations, qui se déroulent à Cupertino en Californie, durent jusqu’à 4 jours et visent à préparer le personnel à démontrer efficacement le Vision Pro aux clients.

Présenté comme l’innovation produit la plus significative d’Apple depuis des années, le Vision Pro est vu comme un pionnier du calcul spatial, intégrant le contenu virtuel de manière fluide avec l’environnement réel. Cependant, malgré sa technologie révolutionnaire, le Vision Pro est resté un produit de niche en raison de son prix élevé et de son écosystème d’applications limité.

Apple prévoit de lancer le Vision Pro sur les marchés internationaux après la Worldwide Developers Conference (WWDC), cherchant à capitaliser sur de nouvelles opportunités de pénétration de marché. Bien que les détails du déploiement soient encore discrets, les sessions de formation se concentrent sur des marchés clés tels que l’Allemagne, la France, l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, Singapour et la Chine.

Enjeux de la demande pour le Vision Pro

Apple est confronté au défi de la faible demande pour le Vision Pro, en raison de l’évolution des préférences des consommateurs et de la concurrence des revendeurs non officiels. L’entreprise a intensifié ses efforts de marketing pour stimuler les ventes et explore des moyens d’améliorer l’abordabilité du dispositif sans compromettre sa qualité.

À l’avenir, Apple anticipe une possible augmentation de la demande avec le lancement de la deuxième version de son système d’exploitation visionOS en juin. De plus, des discussions sont en cours concernant l’introduction d’un modèle plus abordable pour élargir l’accessibilité du Vision Pro.

Selon MacRumors, le casque de réalité mixte d’Apple sera introduit hors des États-Unis après la WWDC 2024, qui aura lieu du 10 au 14 juin.