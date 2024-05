ChromeOS sur Android : Google prépare le futur de la convergence numérique

Vous pouvez déjà exécuter des applications Android sur la plupart des Chromebooks, grâce à une fonction optionnelle qui installe le système d’exploitation mobile de Google comme un sous-système du système d’exploitation de Google pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau, ChromeOS.

L’avenir de ChromeOS sur Android semble prometteur, suite à une démonstration récente de Google auprès de plusieurs partenaires commerciaux. Cette présentation a révélé l’intention de Google d’intégrer son système d’exploitation pour ordinateurs, ChromeOS, à son système ouvert pour smartphones, Android. Cette initiative suggère que la firme de Mountain View a des plans ambitieux pour une convergence plus poussée entre les plateformes.

Selon un rapport d’Android Authority, lors d’un événement privé, Google a montré comment ChromeOS pourrait fonctionner sur Android grâce à la fonction de virtualisation Android (AVF). Cette technologie permettrait d’exécuter ChromeOS sur les smartphones Android, mais uniquement lorsqu’ils sont connectés à un écran externe. Google a précisé que son AVF vise à offrir des « environnements d’exécution sécurisés et privés pour l’exécution de code », se différenciant ainsi de l’expérience de sandbox des applications Android qui permet de faire tourner ChromeOS directement sur l’appareil.

Le rapport mentionne également une précédente tentative utilisant Chromium OS pour fonctionner sur Android, présentée aux fabricants. Cependant, la récente démonstration indique que l’avenir pourrait voir ChromeOS s’exécuter directement sur les smartphones Android, bien qu’aucune date précise ni détails supplémentaires n’aient été fournis pour le moment.

Le but déclaré de Google est de fournir une expérience de bureau sur les smartphones Android, répondant ainsi aux demandes des utilisateurs souhaitant voir ChromeOS sur leur mobile. Bien que les détails spécifiques de cette intégration ChromeOS-Android restent flous, cette initiative ouvre la voie à un futur où l’expérience informatique pourrait être accessible via des smartphones.

Une fusion entre ChromeOS et Android qui a du sens

ChromeOS et Android ont toujours été deux systèmes distincts, malgré leurs similitudes, notamment avec le récent redesign Material You de Google. À l’instar d’Apple, qui maintient des systèmes d’exploitation séparés pour l’iPhone et le Mac (iOS et macOS), Google semble vouloir conserver cette séparation tout en explorant des intégrations qui apporteront des fonctionnalités impressionnantes.

La possibilité d’une fusion entre ChromeOS et Android représente donc un développement majeur, comme l’a démontré Google. Bien que les détails et le calendrier exacts restent incertains, cette avancée pourrait bientôt se concrétiser pour le grand public.