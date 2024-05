Nothing lance ChatGPT dans ses écouteurs ear : Une première dans l’industrie

L’IA a pris le monde d’assaut. Tandis que des entreprises comme OpenAI continuent d’améliorer leurs LLM et de les rendre plus fiables, les fabricants de matériel cherchent de nouvelles façons d’intégrer ces intelligences dans leurs produits. L’entreprise Nothing est sur le point de tenir sa promesse faite le 18 avril dernier, consistant à intégrer ChatGPT dans ses écouteurs, et ce, plus tôt que prévu.

Initialement attendue pour juin, la mise à jour sera disponible dès le 21 mai. Carl Pei et son équipe ont ainsi pris de vitesse leurs concurrents dans la course à l’intégration de ChatGPT dans des écouteurs. Cependant, la grande nouvelle ne s’arrête pas là. Tous les modèles d’écouteurs estampillés Nothing bénéficieront de cette mise à jour, qu’il s’agisse des Nothing Ear originaux, des Nothing ear (a), du premier modèle de juillet 2021 Nothing ear (1), du modèle de suivi d’octobre 2022 Nothing ear (Stick), des Nothing Ear (2) de mars 2023, ou encore des produits plus abordables comme les CMF by Nothing Buds, y compris le CMF Neckband Pro et le CMF Buds Pro.

Pour profiter de ChatGPT, les utilisateurs devront posséder un smartphone Nothing — Nothing Phone (1), Nothing Phone (2) ou Nothing Phone (2a) et mettre à jour l’application Nothing X à partir du 21 mai.

À cette date, les utilisateurs pourront interagir avec ChatGPT en utilisant la fonction « pinch-to-speak » directement depuis leurs produits audio Nothing associés aux smartphones de la marque, après avoir mis à jour l’application Nothing X pour activer cette fonctionnalité. Si cette fonction peut se connecter aux réponses vocales incroyablement réalistes de GPT-4o, cela pourrait révolutionner l’usage des écouteurs.

Il faut reconnaître que Nothing fait preuve d’une réactivité impressionnante. Alors que d’autres grands noms de l’audio semblent prendre leur temps, Nothing, un acteur relativement nouveau, non seulement tient ses promesses, mais améliore également ses délais. Les abordables Nothing Ear (a), annoncés en même temps que le modèle phare Nothing ear le 18 avril, était déjà classé parmi les meilleurs écouteurs du marché pour le son, les fonctionnalités, l’autonomie, la réduction de bruit et le confort, avant même cette amélioration apportée par le mode Transparence et ChatGPT.

Une grande opportunité pour Nothing

Nothing a également eu la bonne idée de ne pas limiter cette fonctionnalité phare et unique à ses produits les plus haut de gamme, puisque même les écouteurs budgétaires CMF by Nothing bénéficient de l’assistant IA populaire, à condition de posséder également un smartphone Nothing. Il est à noter que les utilisateurs ne sont pas obligés de configurer ChatGPT comme assistant vocal par défaut sur leurs appareils Nothing en utilisant les écouteurs de la marque, bien que cela puisse être un ajout très intéressant à explorer, surtout au vu de ma propre expérience mitigée avec l’assistance vocale via des écouteurs.

Prévoyez-vous d’utiliser la nouvelle intégration ChatGPT ou préférez-vous les méthodes traditionnelles de recherche sur le Web ?