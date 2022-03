Google Docs prend davantage en charge le format Markdown pour améliorer votre productivité

« L’utilisation du langage Markdown est différente de celle d’un éditeur WYSIWYG. Dans une application comme Microsoft Word, vous cliquez sur des boutons pour formater des mots et des phrases, et les changements sont visibles immédiatement », explique la documentation. « Le format Markdown n’est pas comme ça. Lorsque vous créez un fichier formaté en Markdown, vous ajoutez la syntaxe Markdown au texte pour indiquer quels mots et phrases doivent avoir une apparence différente ».

you might also like