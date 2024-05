Les spécifications de la ROG Ally X d’ASUS font surface avant son lancement le 2 juin

ASUS se prépare à marquer un tournant dans le monde des consoles portables avec le lancement de la ROG Ally X, prévu pour le 2 juin. Ce nouvel appareil, révélé lors du stream ROG Pulse par Jake Kulinski et Whitson Gordon, promet d’apporter un vent de fraîcheur significatif entre une simple mise à jour et le lancement d’une nouvelle génération de produits.

La ROG Ally X se distinguera principalement par une autonomie améliorée, avec une batterie nettement plus grande promettant une durée de vie supérieure de 30 à 40 % par rapport à son prédécesseur, selon Shawn Yen, vice-président senior chez ASUS. Cette amélioration est particulièrement importante pour les utilisateurs cherchant à prolonger leurs sessions de jeu sans interruption.

Parmi les autres améliorations annoncées, Whitson Gordon a souligné une augmentation de la mémoire système, un stockage amélioré et l’adoption d’un slot M. 2 2280 plus standardisé pour faciliter les mises à niveau. La console sera également équipée de deux ports USB-C et d’un emplacement microSD repositionné pour éviter les problèmes de surchauffe. Les améliorations apportées aux commandes, notamment la possibilité d’interchanger plus facilement les joysticks, et une option de couleur entièrement noire ont aussi été mentionnées.

En outre, ASUS envisage une mise à jour majeure de son logiciel Armoury Crate SE en version 1.5, qui promet une interface utilisateur plus conviviale. Cette mise à jour sera disponible tant pour la nouvelle ROG Ally X que pour l’actuel modèle ROG Ally de 2023.

Cependant, avant même l’annonce officielle, des détails sur la ROG Ally X ont été divulgués par @MysteryLupin sur X. Selon ces fuites, la ROG Ally X disposera d’un écran de 7 pouces à 1080p avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’un processeur Ryzen Z1 Extreme et d’un SSD de 1 To, et sera disponible uniquement en noir.

Le prix de la ROG Ally X sera plus élevé

Positionné comme une console de jeu portable premium, la ROG Ally X devrait être vendue au prix de 799 dollars, soit 100 dollars de plus que son prédécesseur. Elle fera sa première apparition lors du Computex 2024 à Taïwan, où il sera sans doute l’une des stars de l’événement.

Ce lancement souligne l’engagement continu d’ASUS à innover dans le secteur du jeu vidéo portable, offrant des options de plus en plus avancées et personnalisables aux gamers du monde entier.