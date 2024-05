Comment regarder la Google I/O 2024 ?

La grande conférence des développeurs de Google aura lieu demain, la Google I/O 2024, mardi 14 mai. Il s’agit de l’une des plus grandes conférences technologiques de l’année, au cours de laquelle sont souvent dévoilés de nouveaux logiciels majeurs, comme les nouvelles versions d’Android. En outre, il est possible que nous recevions des teasers du matériel Google à venir, comme le veut la tradition.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la conférence et sur ce que nous attendons, vous êtes au bon endroit.

Google I/O 2024 : comment assister à la conférence ?

La Google I/O 2024 est prévue pour le 14 mai 2024. La conférence sera diffusée en ligne et la participation en personne sera limitée. L’événement principal débutera à 19 heures, heure de Paris, et la keynote sera diffusée sur YouTube ainsi que sur le site officiel de Google.

Google I/O 2024 : À quoi s’attendre ?

Android 15

La conférence Google I/O étant principalement axée sur les logiciels, on peut s’attendre à ce que de nombreux logiciels soient abordés au cours de la conférence. Lors de la keynote, Google devrait donner aux développeurs de nombreuses informations sur la prochaine version majeure d’Android afin qu’ils puissent commencer à développer des applications pour celle-ci.

Les premières bêta d’Android 15 sont déjà en ligne. Nous avons un aperçu de fonctionnalités telles que la mise à jour de l’Environnement de test de confidentialité, le partage partiel d’écran et les fonctionnalités d’archivage d’applications au niveau du système pour libérer de l’espace de stockage. Nous avons également une meilleure connectivité satellite, un nouveau mode d’économie d’énergie et des contrôles supplémentaires de la caméra dans l’application.

Mais ce ne sont pas les éléments les plus intéressants d’Android 15, la plupart des nouvelles fonctionnalités devant être dévoilées lors de la conférence Google I/O. Nous découvrirons probablement le fonctionnement de la messagerie par satellite, ainsi que les widgets de l’écran de verrouillage pour les tablettes. Une nouvelle fonctionnalité appelée Espace privé est également évoquée — elle permettrait de masquer des données et des applications.

Generative AI : nouvelles fonctionnalités et mises à jour

La dernière conférence de Google a également mis l’accent sur l’IA et nous nous attendons à ce qu’il en soit de même cette année. L’IA générative gagne du terrain et devient de plus en plus populaire et recherchée. L’IA Gemini de Google sera très probablement la vedette de la conférence.

Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles Gemini remplacerait Google Assistant, et nous entendrons probablement des détails sur cette transition lors de l’événement. Google pourrait également mentionner un assistant IA appelé Pixie (et exclusif aux appareils Pixel), dont les rumeurs remontent à décembre.

Vous pouvez également vous attendre à des mises à jour génératives de l’IA pour les produits Google tels que Recherche, Chrome, Gmail et d’autres applications de productivité.

Nous nous attendons également à une plus grande disponibilité des fonctionnalités d’IA ainsi qu’à de nouvelles.

Teasers de la série Pixel 9 et d’un Pixel Fold 2

Bien que cela ne soit pas confirmé, il est possible que nous voyions au moins un petit teaser sur les prochains smartphones phares de Google, les Pixel 9 et 9 Pro. Nous pourrions également avoir un teaser du Pixel Fold 2. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce que les produits complets soient dévoilés cette fois-ci, contrairement à l’année dernière où Google avait fait une annonce complète pour le premier Pixel Fold.

Ce qu’il ne faut pas attendre : du nouveau matériel

Le monde de la technologie s’attendait à ce que le Pixel 8a soit dévoilé lors de la conférence, mais à la surprise générale, Google a annoncé le smartphone de milieu de gamme le 7 mai, une semaine avant la conférence Google I/O 2024. Le smartphone sera disponible en boutique à partir du 14 mai et les précommandes sont déjà en ligne.

Par ailleurs, la tablette Google Pixel Tablet est désormais disponible en version autonome sans station d’accueil (elle était initialement vendue uniquement avec). On peut s’attendre à ce que Google donne plus d’informations sur la raison pour laquelle il relance la tablette lors de l’événement.