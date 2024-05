ChatGPT s’humanise : Nouvelle mise à jour inspirée par Her

Embarqué dans un voyage de transformation, ChatGPT est sur le point de recevoir une mise à jour majeure, qui le rapprochera de l’assistant IA dans le film Her.

En faisant le parallèle avec le personnage de Scarlett Johansson dans le célèbre film, cela signifie qu’il interagira mieux, en répondant plus rapidement et de manière plus expressive.

ChatGPT : un pas de plus vers la vision d’un assistant IA inspiré de Her

Comme indiqué, ChatGPT bénéficie d’une mise à jour majeure qui lui permettra d’interagir plus naturellement avec les utilisateurs, à l’instar du personnage de Scarlett Johansson dans le film Her. Cette amélioration rapproche l’IA du concept d’assistant très réactif et expressif, et le PDG d’OpenAI, Sam Altman, semble confiant dans son potentiel.

Inspirée du film Her, la nouvelle fonctionnalité permet à ChatGPT de comprendre et de répondre aux expressions faciales et de traduire le langage parlé en temps réel. Contrairement à l’intrigue du film, elle vise à maintenir une présence fiable.

Lors d’une démonstration en direct, les ingénieurs d’OpenAI, dont la directrice technique Mira Murati, ont présenté les nouvelles capacités de l’assistant. Selon The Verge, ils ont montré comment l’assistant pouvait être plus expressif tout en racontant une histoire à l’heure du coucher.

Ils sont passés sans transition à une voix robotique et ont finalement terminé l’histoire avec une voix chantante. L’équipe a également illustré la capacité de l’assistant à interpréter les entrées visuelles provenant de la caméra du téléphone et à réagir en conséquence.

En outre, l’assistant a montré qu’il pouvait être interrompu et continuer à fonctionner sans problème, faisant même office de traducteur en temps réel. La réponse vocale du nouvel assistant ressemblait notamment au personnage de Johansson dans le film Her, dans lequel un homme établit une relation avec un assistant IA avancé.

Une vision du futur proposée par OpenAI

À la suite de l’événement, Sam Altman a publié un mot énigmatique sur X : “her”. Comme le rapporte le San Francisco Standard, Altman a déjà indiqué que Her était son film préféré.

Altman a constaté un enthousiasme et un optimisme remarquables à l’égard de l’IA à l’échelle mondiale, mais aussi des inquiétudes quant à ses potentiels inconvénients. Alors qu’il y voyait d’abord une tendance de la Silicon Valley, Altman a été fasciné par la façon dont les gens du monde entier intègrent cette technologie dans leur vie.

Le film aborde les thèmes de la solitude et des interactions entre l’homme et l’IA. Cependant, il est peu probable que le réalisateur Spike Jonze ait voulu que le monde réel reflète la représentation de la solitude robotique du film.

Clarification de la conception vocale et des améliorations

Murati a précisé que l’assistant n’était pas intentionnellement conçu pour imiter la voix de Mme Johansson. Elle a souligné que OpenAI utilise ces voix depuis un certain temps. Un membre du public a fait remarquer que la personnalité et la tonalité de la voix pourraient expliquer pourquoi elle n’a pas été immédiatement reconnue comme étant celle de ChatGPT.

Ces améliorations améliorent considérablement le mode vocal existant de ChatGPT, qui offrait auparavant une interaction plus restreinte. Contrairement à la version actuelle, les nouvelles fonctionnalités permettent à l’assistant d’être interrompu et de répondre à des données visuelles provenant de l’appareil photo de l’utilisateur.

Ces fonctionnalités avancées seront introduites dans une version « alpha » limitée dans les semaines à venir. Elles seront d’abord accessibles aux abonnés de ChatGPT Plus avant d’être déployées à plus grande échelle.