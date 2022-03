Le lancement Matter, la norme d’interopérabilité de la maison connectée, a été repoussée

by

Le lancement de Matter qui vise à connecter des appareils de la maison connectée de marques telles que Google, Apple, Samsung, GE et Comcast, a été reporté à la mi-2022.

Selon CNET, ce retard est dû au fait que la Connectivity Standards Alliance, qui est chargée de développer Matter, a besoin de plus de temps pour finaliser le kit de développement logiciel de la maison connectée afin de permettre aux entreprises de s’intégrer à la plateforme.

Lorsqu’il sera pleinement opérationnel, Matter permettra aux appareils de la maison connectée de Google, Apple, Comcast, Samsung, GE et d’autres entreprises technologiques de fonctionner ensemble dans un seul et même écosystème connecté. En utilisant Matter, un appareil Nest de Google, une enceinte connectée Amazon Echo et des ampoules connectées GE pourraient tous être contrôlés par l’application Google Home.

La Connectivity Standards Alliance a déclaré que Matter est le sceau d’approbation qui indique que les appareils connectés fonctionnent ensemble de manière fiable, éliminant ainsi les incertitudes du processus d’achat.

Un lancement déjà retardé

Matter a déjà été retardé par le passé. Son lancement était initialement prévu pour 2020, mais il a été repoussé plusieurs fois avant le dernier retard, qui a repoussé son arrivée de l’été. En 2022, l’alliance organisera un événement de validation des spécifications, qui fournira les données nécessaires aux premières certifications d’appareils. Il comprendra 130 appareils provenant de 50 entreprises technologiques.

Après le lancement cette année, les appareils seront le processus pour la certification Matter, selon 9to5Google.

Malgré les nombreux retards, la Connectivity Standards Alliance affirme que les entreprises membres sont prêtes, que la ligne d’arrivée est en vue et qu’elles atteignent cette étape avec confiance, qualité et un soutien massif.

Appareils qui fonctionneront avec Matter

Au cours du CES 2022, des dizaines de grandes marques technologiques se sont engagées à soutenir la nouvelle norme de la maison connectée. Arlo Technologies, développeur de solutions de sécurité, a rejoint le groupe de travail Matter.

Amazon a également annoncé plus de soutien à Matter avec de nouveaux outils de développement pour permettre une configuration sans frustration dans ses appareils certifiés Matter et permettre aux utilisateurs de contrôler les appareils de maison intelligente sans aucune connexion Internet avec Alexa. Belkin a annoncé le support de Matter pour sa gamme de produits WeMo. Le routeur Wi-Fi xFi Advanced Gateway de Comcast peut être relié à la nouvelle maison intelligente.

En outre, Eve Systems a également annoncé la prise en charge de Matter pour son capteur Eve Room et ses 10 produits Eve. De son côté, la gamme de produits Cync de GE Lighting peut être reliée à la nouvelle maison connectée. Fast Pair de Google et les produits électroménagers et la maison intelligente de LG seront également compatibles. Nanoleaf peut également être utilisé par Matter.

Enfin, SmartThings, qui est la marque de maison connectée de Samsung, figure également dans la liste des appareils prêts pour la nouvelle norme.