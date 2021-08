Matter, la norme d’interopérabilité de la maison connectée reportée à 2022

Tobin Richardson, directeur général de la Connectivity Standards Alliance (CSA), a annoncé dans un article de blog que la future norme pour la maison connectée qui vise à unifier les systèmes distincts de Google, d’Apple et d’Amazon en une seule norme interfonctionnelle, Matter, avait été reportée une nouvelle fois à 2022.

Bien que Matter dispose d’une « spécification complète », le groupe doit encore terminer le développement du SDK et du programme de certification qui permettra aux développeurs d’obtenir le label officiel Matter pour le matériel existant et nouveau. Alors que l’objectif initial était d’effectuer une grande partie de ce travail cette année, avec le déploiement du premier matériel certifié Matter d’ici la fin de l’année 2021, le nouveau calendrier repousse cette échéance à un moment vaguement situé dans la première moitié de l’année 2022.

Il est tout de même possible que des mises à jour de Matter soient effectuées plus tôt en 2022 pour des produits existants comme Philips Hue (qui s’est déjà engagé à prendre en charge l’ensemble de la norme sur ses lampes connectées).

Cependant, selon Stacey Higginbotham, spécialiste de la maison connectée, ce retard signifie que les premiers nouveaux appareils compatibles avec la norme Matter ne seront probablement pas disponibles avant le second semestre 2022, au plus tôt.

Comme le rapporte Higginbotham, Richardson a expliqué que le retard était dû à plusieurs facteurs, notamment l’ajout de nouvelles entreprises à Matter, la nouvelle vague de la variante delta de la pandémie COVID-19 en cours, et le simple fait qu’il est difficile de développer une norme de connectivité complexe et multi-appareils comme celle-ci.

Pas le premier retard

Ce n’est pas non plus le premier retard pour Matter, qui a d’abord été annoncé en 2019 avec l’objectif d’une sortie fin 2020. L’objectif a été modifié pour un lancement complet en 2021, puis reporté une nouvelle fois à la fin de l’année 2021.

Étant donné le nombre d’acteurs et la complexité de la construction d’un système qui unifie les produits de la maison connectée provenant non seulement d’Apple, de Google et d’Amazon, mais aussi de plus de 200 entreprises différentes, il est facile de comprendre pourquoi l’équipe de Matter prend son temps. Mais, cela signifie également que tous ceux qui espèrent que la norme contribuera à simplifier leur installation de maison connectée devront attendre encore quelques mois (au minimum) avant que les choses ne commencent à se déployer.