Le Samsung Galaxy A73 a également fait l’objet d’une annonce furtive

Samsung a lancé la refonte 2022 de sa série Galaxy A hier, et alors que l’accent a été mis principalement sur le Galaxy A53 et un peu le Galaxy A33, le plus grand frère — le Galaxy A73 est silencieusement seulement apparu sur le site Web de la société. Cependant, ce n’est pas un modèle à ignorer, alors voyons ce qu’il a à offrir !

La série Galaxy A est constituée de smartphones plutôt décents, à un prix agressif — ils sont amputés de certaines caractéristiques phares, mais offrent toujours de bonnes caméras, de grands écrans avec un taux de rafraîchissement élevé, et une autonomie satisfaisante. Ils sont divisés en trois niveaux : le Galaxy A3- est le modèle d’entrée de gamme, le Galaxy A5- est un smartphone de milieu de gamme, et le Galaxy A7- est dans le milieu de gamme supérieur.

Cependant, à ce jour, les informations officielles indiquent que le Galaxy A53 et le Galaxy A33 seront vendus en France, tandis que le Galaxy A73 est destiné à divers marchés internationaux — aucune indication s’il arrivera en France.

Galaxy A73 : design et écran

De l’avis général, le Galaxy A73 ressemble à un Galaxy A53, mais légèrement plus grand. Ainsi, le A73 dispose d’un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En comparaison, le A53 a les mêmes spécifications, seulement l’écran est de 6,5 pouces. Il y a un seul trou pour une caméra frontale dans le centre supérieur — ce que Samsung appelle l’écran Infinity-O.

Quant au châssis du smartphone, il semble être fait de plastique, le cadre simulant l’éclat brillant d’un métal, tandis que la coque arrière est en finition mat. Le Galaxy A73 est présenté en trois couleurs : vert menthe, blanc et gris foncé.

Le Galaxy A73 est classé IP 67 pour sa résistance à la poussière et à l’eau.

Galaxy A73 : spécifications

Le processeur indiqué pour le Galaxy A73 semble être différent — il s’agit d’un processeur octa-core avec des cœurs à 2,4 GHz et 1,8 GHz. Probablement un Qualcomm Snapdragon 765G ou quelque chose dans ce genre.

Le Galaxy A73 est proposé avec des capacités de stockage de 128 ou 256 Go, chacune associée respectivement à une mémoire vive de 6 ou 8 Go. Il dispose également d’un emplacement pour carte micro SD qui permet d’étendre votre espace de stockage jusqu’à 1 To supplémentaire.

Le smartphone restera allumé grâce à une batterie de 5 000 mAh, ce qui est tout de même respectablement énorme. Bien qu’elle doive alimenter un écran de 6,7 pouces à 120 Hz, on ne sait pas encore quel sera son autonomie.

Galaxy A73 : logiciel

Avec la sortie de la nouvelle série Galaxy A, Samsung a réaffirmé son engagement à 4 ans de mises à jour majeures d’Android et 5 ans de correctifs de sécurité. C’est énorme pour les smartphones Android de milieu de gamme — ils vont cesser d’être la cible d’une blague sur les mises à jour Android et être réellement considérés comme… un investissement valable.

Le Galaxy A73 sera livré avec Android 12, ce qui signifie qu’il aura Android 16 dans quatre ans et qu’il ne sera pas en fin de vie avant un an.

Bien sûr, le système d’exploitation est orné de toute part par l’interface propriétaire de Samsung, OneUI — une expérience très étoffée, qui offre une alternative très solide aux utilisateurs qui n’apprécient pas vraiment ce que Google a fait avec Android 12 et la philosophie Material You.

Galaxy A73 : caméras

Dans le domaine de la caméra, nous avons une configuration analogue à celle du A53, mais avec une meilleure caméra principale. Nous avons donc une caméra principale de 108 mégapixels avec une ouverture f/1,8, une caméra ultra-large de 12 mégapixels à ouverture f/2,2, puis une caméra macro de 5 mégapixels et une caméra de profondeur de 5 mégapixels pour les effets de portrait. À l’avant, il y a une caméra frontale de 32 mégapixels – même haute résolution que sur les séries A52 et A72 de l’année dernière.

La caméra est en fait l’un des principaux arguments de vente de la série A — ce sont des smartphones alléchants à des prix plus abordables pour les jeunes qui aiment passer des heures dans le viseur. Attendez-vous donc à retrouver toutes les fonctions amusantes du Galaxy S : mode portrait, prise unique, hyperlapse, mode nourriture, etc.

Galaxy A73 : prix

Comme l’annonce a été très silencieuse, nous n’avons vraiment rien sur le prix ou la disponibilité du Galaxy A73. Aussi, oui, nous n’avons pas de nouvelles sur la date de sortie pour le moment.