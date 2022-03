Les spécifications du OnePlus Nord 3 viennent peut-être d’être divulguées

Le prochain OnePlus Nord 3 est un appareil très attendu en raison de son faible prix et de ses caractéristiques analogues à celles d’un flagship. C’est l’un des appareils les plus populaires sur le marché, et aujourd’hui, nous avons l’occasion de voir des informations nouvellement divulguées, qui suggèrent que nous pourrions voir des détails du futur OnePlus Nord 3.

Après avoir déjà dévoilé le Nord CE 2 5G le mois dernier, OnePlus travaille apparemment sur non pas un, ni deux, mais trois autres membres de cette famille de smartphones non phares qui seront annoncés… dans un avenir relativement proche.

Le Nord 3 « standard » est facilement le plus excitant de ces trois modèles attendus dans un proche avenir, car il se préparerait à éclipser la plupart des meilleurs smartphones disponibles aujourd’hui dans au moins un domaine clé. Il s’agit de la vitesse de charge, dont la première rumeur fait état d’une puissance de 150 W il y a quelques semaines et qui a été « corroborée » plus tôt dans la semaine.

The detailed parameters of the new OnePlus phone: 6.7″2412*1080p BOE type drilling flexible straight screen, centered single hole

Dimensity 8100+12GB LPDDR5+UFS 3.1

front 16mp rear 50mp IMX766 f/1.88+8mp+2mp

4500mAh+150W super Flash charge X-axis motor optical screen fingerprint — Digital Chat Station (@chat_station) March 17, 2022

Selon Digital Chat Station, le futur OnePlus Nord 3 aura un écran de 6,7 pouces d’une résolution full HD+, soit 2 412 x 1 080 pixels. Il n’est pas clair s’il offrira une fréquence de rafraîchissement de 90 ou 120 Hz, mais s’il s’agit bien du Nord 3, on peut s’attendre à du 90 Hz comme minimum. L’écran sera plat avec une découpe centrale en forme de poinçon pour la caméra frontale de 16 mégapixels.

Le smartphone devrait être alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 8100+, couplé à 12 Go de RAM LPDDR5 et un stockage interne UFS 3.1. Le OnePlus Nord 2 avait un stockage de base de 128 Go, et nous nous attendrions à la même chose dans le prochain Nord 3. En ce qui concerne la caméra arrière, il aurait un capteur de 50 mégapixels à ouverture f/1,8, un capteur d 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels. Le 8 mégapixels serait probablement un capteur ultra-large, tandis que le 2 mégapixels pourrait être une caméra monochrome.

Une impressionnante charge ?

Le OnePlus Nord 2 disposait d’une batterie de 4 500 mAh, avec un support de la charge filaire rapide de 65 W. Si les nouvelles informations sont vraies, le OnePlus Nord 3 conservera la batterie de 4 500 mAh, et aura l’une des charges filaires Super Flash Charge les plus rapides de 150 W, qui pourrait recharger un appareil en seulement 15 minutes.

Le système de charge filaire de 65 W du Nord 2 pouvait déjà faire de 0 à 100 % en seulement 30 minutes. OPPO a dévoilé une technologie de charge SuperVOOC de 150W au MWC 2022, promettant de faire passer une batterie de 4 500 mAh de 0 à 100 % de carburant en 15 minutes (!!!), et a déclaré qu’elle serait la première dans un appareil OnePlus qui pourrait arriver entre avril ou juin.