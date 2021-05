Google Nest et Android prendront en charge la norme IoT, Matter

Il n’était pas vraiment surprenant qu’au début du marché de la maison connectée, différents systèmes parlaient des langues différentes, c’est-à-dire des protocoles, pour coordonner leurs activités. Des tentatives ont été faites pour consolider ces différents systèmes ou du moins pour prendre en charge la plupart d’entre eux d’une manière ou d’une autre. Matter, le nouveau nom de la Connectivity Standards Alliance, est la dernière tentative en date, et elle s’applique non seulement à Android, mais aussi à la plateforme de maison intelligente Nest de Google.

Que Google annonce le support de Matter n’est pas vraiment surprenant non plus. Après tout, la société est l’une des membres fondatrices de cette alliance et de son ancien nom, le projet CHIP ou Connected Home over IP. Parmi les autres membres figurent Amazon, Apple et SmartThings de Samsung, ce qui couvre un large éventail de systèmes et de produits pour la maison connectée.

Pour commencer, la société promet que tous ses enceintes et écrans connectés Nest seront mis à jour pour leur permettre de contrôler les appareils Matter. Cela signifie qu’une fois que la mise à jour arrivera (Google ne donne pas encore de calendrier), vous pourrez utiliser Google Assistant pour contrôler n’importe quel appareil Matter, qu’il ait déjà fait partie de la plateforme de maison connectée de Google ou non.

En outre, les nouveaux produits de la maison connectée de Google qui intègrent Thread, comme le Nest Wi-Fi, le Nest Hub Max et le Nest Hub de seconde génération, serviront également de hubs de connexion Matter. Il sera ainsi plus facile de configurer et d’utiliser les produits de la maison connectée dans toute la maison.

Et dans ce qui pourrait être la plus grande nouvelle : Google promet de mettre à jour le dernier thermostat Nest pour qu’il prenne en charge Matter, ce qui signifie que les utilisateurs pourront — en théorie — contrôler leurs installations de climatisation et de chauffage avec d’autres plateformes certifiées Matter (comme Siri ou Alexa, en attendant les mises à jour d’Apple et d’Amazon). Malheureusement, Google ne fait cette promesse que pour le thermostat Nest d’entrée de gamme, et non pour le thermostat Nest Learning plus puissant (du moins pour l’instant).

La solution magique pour la maison connectée ?

Le support de Google pour Matter arrive également sur les smartphones Android. La société promet qu’elle ajoutera une prise en charge intégrée de Matter, ce qui facilitera la configuration et le contrôle des accessoires de la maison connectée compatibles avec Matter par le biais des applications Android, de Google Assistant, de l’application Google Home et d’autres applications en « quelques clics seulement ».

Dans le cadre de cette prise en charge, les appareils Matter compatibles avec Thread seront pris en charge sur Android, ce qui pourrait ouvrir à Google (et à d’autres plateformes de maison connectée) une vague de nouveaux appareils basés sur la norme de connectivité locale.

Si tout fonctionne aussi bien que promis, Matter pourrait être la solution magique pour les propriétaires d’une maison connectée : un ensemble d’appareils faciles à configurer et à utiliser avec n’importe quelle configuration logicielle.

Google mise sur la maison connectée

Ce n’est pas la seule nouvelle liée aux maisons connectées que Google a annoncée à la conférence I/O 2021. Cette liste inclut une nouvelle page sur le Web pour tous vos besoins en matière de maison connectée. Il existe une nouvelle page d’accueil pour les produits compatibles avec Google Assistant, ainsi que des documents d’information à leur sujet.

Google tire également parti du protocole WebRTC qui est principalement conçu pour des choses comme le chat vidéo. Cependant, dans ce contexte, il s’agira d’améliorer la qualité du streaming en direct de la vidéo et de l’audio entre les caméras de sécurité, les sonnettes vidéo et les appareils mobiles. Google n’a pas encore annoncé de calendrier pour ces fonctionnalités.