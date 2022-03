Honor 8X : voici un nouveau smartphone de milieu de gamme

by

Depuis qu’elle s’est séparée de Huawei, Honor a essayé de faire un retour en force. Ses tentatives ont connu un succès marginal, et la société a vu de bonnes réponses à la plupart des combinés qu’elle a annoncés jusqu’en 2021-22. Parmi les produits qu’elle a lancés au cours des derniers mois, on trouve notamment le Honor Magic 4 Pro, le Magic V et le Honor 50.

Cependant, ce qui manquait à la gamme de Honor, c’était un appareil offrant de nombreuses fonctionnalités et un bon rapport qualité-prix. Quelque chose qui se battrait avec fougue contre des appareils comme la série Redmi Note 11 de Xiaomi et la série Realme 9 Pro.

Et cela semble être précisément ce que la société a l’intention de livrer avec son nouveau smartphone – le Honor X8. Alors que le schéma de dénomination de ce nouvel appareil rappelle les anciens smartphones Honor 8X et Honor 9X, un rapide coup d’œil à la conception du smartphone indique qu’il sera positionné comme un smartphone de milieu de gamme légèrement premium avec quelques spécifications vraiment intéressantes.

Honor X8 : tout ce que vous devez savoir

La première chose que vous remarquerez sur le Honor X8 est son design. Bien que la face arrière du smartphone rappelle le dernier iPhone haut de gamme, elle a son propre caractère. Le Honor X8 est un smartphone assez grand, comme en témoigne le fait qu’il est équipé d’un écran LCD FHD+ de 6,7 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 2 388 x 1 080 pixels.

Le Honor X8 est propulsé par le chipset Qualcomm Snapdragon 680 qui intègre le GPU Adreno 610 pour les graphismes. Il est proposé dans une seule configuration à 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. Le Honor X8 prend en charge les doubles cartes SIM, mais le support réseau est limité à la 4G LTE. Ce n’est peut-être pas vraiment une mauvaise chose, car la plupart des marchés où le Honor X8 devrait être lancé ne disposent pas de réseaux 5G ou ont une couverture minimale. Il n’est pas clair pour le moment si le smartphone dispose d’un emplacement pour carte micro SD.

La configuration de la caméra arrière comprend une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 5 mégapixels et des capteurs jumeaux de 2 mégapixels pour la macro et la détection de profondeur. La caméra frontale, quant à elle, est doté d’une caméra de 16 mégapixels. L’enregistrement vidéo à l’aide des caméras avant et arrière est limité à 1080p, ce qui est une déception, vraiment.

Étant donné qu’il s’agit d’un appareil relativement mince, même avec sa grande taille, Honor n’a pu intégrer qu’une batterie de 4 000 mAh dans le Honor X8. Cependant, le smartphone est livré avec un chargeur de 22,5 watts, bien que la société n’ait pas encore révélé les temps de charge de 0 à 100%.

Prix et disponibilité

Outre les réseaux 4G LTE, le Honor X8 prend également en charge le Wi-Fi a/b/g/n/ac, ainsi que le Bluetooth 5.0, avec une prise jack 3,5 mm. Il dispose également d’un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté pour l’authentification biométrique.

Le Honor X8 devrait faire l’objet d’un lancement limité, du moins dans cette première itération, l’appareil étant d’abord mis en vente dans certains pays du Moyen-Orient. Le smartphone est susceptible de se rendre également en Europe dans les mois à venir