L’initiative Interop 2022 vise à garantir que les sites Web fonctionnent de la même manière dans tous les navigateurs

Apple a écrit sur le blog du développement de WebKit : « Interop 2022 est une métrique évolutive générée à partir d’un ensemble de tests automatisés qui vise à évaluer la prise en charge de certaines normes Web qui sont les plus importantes pour les développeurs Web. Le tableau de bord Interop 2022 sera constamment mis à jour tout au long de l’année, montrant les progrès réalisés au fur et à mesure que les ingénieurs du navigateur corrigent les bugs, implémentent de nouvelles fonctionnalités et améliorent les tests ».

Aujourd’hui, les sociétés à l’origine des moteurs de rendu qui équipent les principaux navigateurs Web ont annoncé une nouvelle initiative appelée Interop 2022, conçue pour garantir que les sites Web auront le même aspect et fonctionneront de la même manière, quel que soit le navigateur que vous utilisez pour y accéder . Apple, Google , Microsoft et Mozilla sont tous de la partie, ce qui signifie que les autres navigateurs qui utilisent les moteurs de rendu Webkit , Blink/Chromium ou Gecko devraient tous en bénéficier.

La plupart des navigateurs Web partagent désormais un moteur de rendu commun, Chromium de Google, mais Safari et Firefox ont également leurs propres moteurs qui sont partagés par d’autres projets (comme Tor Browser). En raison de ces architectures différentes, certaines fonctionnalités du Web ne fonctionnent pas de la même manière sur tous les navigateurs, ce qui peut devenir un casse-tête pour les développeurs Web et les personnes qui naviguent sur le Web.