MWC 2022 : Honor annonce la série Magic 4 avec une recharge sans fil de 100 W

Honor annonce aujourd’hui une toute nouvelle gamme de produits haut de gamme au MWC 2022, notamment les smartphones de la série Honor Magic 4, les nouveaux Honor Earbuds 3 Pro et la smartwatch Honor Watch GS 3. La série Honor Magic 4 est le dernier smartphone phare de la société et est livré avec les dernières spécifications, telles que la puce Snapdragon 8 Gen 1.

Le Honor Magic 4 est doté d’un grand écran OLED LTPO de 6,81 pouces, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une résolution de 2 664 x 1 224 pixels. Il offre une luminosité allant jusqu’à 1 000 nits et prend en charge la norme HDR10+. La découpe dans l’écran loge une caméra grand-angle avec un FOV de 100 degrés.

Le Honor Magic 4 est alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et il dispose de 8 ou 12 Go de mémoire vive (RAM) et d’options de stockage de 128, 256 et 512 Go que les utilisateurs peuvent choisir. L’appareil est livré avec la surcouche Magic UI 6.0, basée sur Android 12, le Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 6, et un port USB-C sur la tranche inférieure. Comme prévu, le Magic 4 prend également en charge la 5G.

En retournant l’appareil à l’arrière, nous trouvons trois caméras à l’arrière. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels à ouverture f/1,8, d’une caméra ultra-large f/2,2 de 50 mégapixels, et d’un capteur périscope de 8 mégapixels avec une ouverture f/3,4, et il est capable d’un zoom optique 5 fois, et d’un zoom numérique 50 fois, ce qui est l’un des plus impressionnants sur le marché actuel.

En ce qui concerne la recharge, le Honor Magic 4 est doté d’une batterie de 4 800 mAh et prend en charge la technologie SuperCharge de 66 W. L’appareil est également résistant à l’eau et à la poussière selon la norme IP54, et il est disponible en noir, blanc, cyan et or.

Honor Magic 4 Pro

Le Honor Magic 4 Pro est l’appareil le plus impressionnant des deux. S’il est doté de la plupart des mêmes spécifications, notamment du même écran OLED LTPO de 6,81 pouces et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il est accompagné de quelques avantages supplémentaires que vous ne trouverez pas dans le Magic 4 non pro.

La caméra est légèrement différente de celui du Honor Magic 4 Pro, et il dispose d’un capteur primaire f/1,8 de 50 mégapixels, d’une caméra ultra-large f/2,2 de 50 mégapixels, et d’un capteur téléobjectif périscope de 64 MP avec f/3,5. Il est capable d’un zoom optique de 3,5 fois, et d’un zoom numérique jusqu’à 100 fois. La caméra frontale dispose également d’une caméra de profondeur 3D supplémentaire pour prendre en charge le moyen sûr et sécurisé de déverrouiller l’appareil avec Face Unlock.

Comme le Magic 4, le Magic 4 Pro est alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 1, et il aura 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage. De plus, l’appareil dispose d’une protection IP68 contre l’eau et la poussière. Il fonctionnera sous Magic UI 6.0, basé sur Android 12, et disposera d’une batterie d’une capacité de 4 600 mAh. L’appareil prend en charge la technologie SuperCharge de 100 W filaire et 100 W en sans-fil, qui est l’une des vitesses de charge sans fil les plus rapides que nous ayons vues à ce jour. Honor affirme qu’il ne faut que 30 minutes pour passer de 0 à 100 % lors d’une charge filaire, et de 0 à 50 % en seulement 15 minutes lors d’une charge sans fil.

Le Honor Magic 4 Pro sera disponible en couleurs cyan, or, blanc et noir. Le Honor Magic 4 commencera à 899 € pour l’option 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Quant au Honor Magic 4 Pro, il sera proposé à partir de 1 099 € pour la version avec un dos en verre, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Le modèle Pro dispose également d’une version en cuir végétal, bien que Honor n’ait pas fourni les détails du prix de cette option. Ce modèle n’est disponible qu’en une seule couleur : orange.