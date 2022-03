OnePlus est sur le point de lancer un smartphone avec une charge rapide de 150 W

En attendant les détails, la plupart des technologies de charge rapide analogues ont fonctionné en divisant la batterie en deux composants et en les chargeant simultanément. Nous devrons attendre et voir si c’est l’approche adoptée par OnePlus ici, mais c’est probable. Il a été précisé que la batterie conservera au moins 80 % de sa pleine capacité même après 1 600 charges, donc la santé de la batterie à long terme ne devrait pas être un problème — et lorsque les vitesses de charge sont si rapides, cela signifie que la durée de vie de la batterie n’est pas si importante.

Selon Digital Chat Station, le prochain smartphone va avoir un écran de 6,7 pouces et sera alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 8100 , avec une caméra arrière à triple lentille à l’arrière. Ajoutez à cela la charge rapide, et cela ressemble à un formidable téléphone. Il ne semble pas que ce mystérieux smartphone sera le premier à être commercialisé avec une charge rapide de 150 W, car nous nous attendons à ce que le Realme GT Neo 3 soit lancé avant la fin du mois — avec ce chiffre de 150 W comme l’une des spécifications clés.

Alors que OPPO et OnePlus restent des marques distinctes, la société derrière elles a maintenant fusionné, et cette entité récemment combinée a précédemment promis un smartphone OnePlus avec une charge rapide de 150 W. Il semble maintenant que ce smartphone soit presque arrivé.