Après cette semaine, Apple est clairement à nouveau une société informatique

Apple tire l’essentiel de ses revenus des ventes de l’iPhone, un appareil qui s’améliore de manière fiable et progressive chaque mois de septembre. Mais si l’on en croit le premier événement de lancement de produits de l’année, le produit fondateur d’Apple est le plus excitant. Le Mac fait l’objet de plus d’innovations — et de plus d’attention — que depuis le lancement de l’iPhone en 2007.

L’événement de printemps d’Apple se résume généralement à une poignée de nouveautés, pour la plupart des mises à jour itératives, et mardi matin, les nouvelles en provenance de Cupertino semblaient bien s’inscrire dans cette veine. Tim Cook et un flot de dirigeants ont présenté le contenu d’Apple TV+, ont montré non pas une, mais deux nuances de vert pour la gamme iPhone 13, et ont dévoilé un iPhone SE de troisième génération (celui avec le capteur d’empreintes digitales), désormais dotée d’une puce A15 Bionic, de la 5G, d’une meilleure caméra et d’une plus grande autonomie. Apple a également annoncé un nouvel iPad Air, doté d’une puce M1, qui apporte la puissance d’un iPad Pro à la tablette de milieu de gamme de la société.

Mais, l’événement s’est rapidement transformé en une présentation de Mac. Une nouvelle puce M1 Ultra alimentera l’ordinateur le plus avancé d’Apple : une boîte carrée en aluminium appelée Mac Studio, conçue pour être associée au nouveau Studio Display, le premier moniteur externe relativement abordable (à 1 749 euros, l’accent étant mis sur le relatif) qu’Apple a fabriqué depuis des années. Dans l’ensemble, ces annonces indiquent que la réinvention du Mac reste une priorité pour Apple, peut-être même plus que l’iPhone.

Jusqu’à ce qu’Apple introduise sa propre puce M1 en 2020, ses ordinateurs languissaient. Apple a continué à sortir de nouveaux modèles avec des spécifications légèrement améliorées chaque année, mais a « innové » dans la conception des Mac avec des claviers à switch papillon presque universellement détestés, une étrange fonctionnalité Touch Bar et des châssis si minces qu’ils n’avaient pratiquement aucun port, obligeant les utilisateurs à acheter des dongles pour relier divers périphériques.

Lorsque la pandémie de la COVID-19 a commencé et que les acheteurs ont commencé à s’arracher les ordinateurs portables en masse, Apple a pris au sérieux la mise à niveau du Mac. La société avait depuis longtemps fait l’objet de rumeurs selon lesquelles elle prévoyait de s’éloigner d’Intel, dans le but de s’appuyer sur le développement de ses puces pour les iPhone avec des processeurs Mac personnalisés. Le fait d’apporter toutes ses puces en interne a marqué un tournant : la société a pu profiter de cette refonte pour répondre à des années de critiques sur les fonctionnalités insuffisantes (ou carrément mauvaises) des Mac et aussi pour épater les acheteurs d’ordinateurs portables avec des déclarations audacieuses sur les performances et l’autonomie. Même si l’iPhone restera le principal pourvoyeur financier de la société dans un avenir prévisible, Apple sait qu’elle doit se diversifier : avec des produits plus abordables, des services d’abonnement et des Mac que les gens ont vraiment envie d’utiliser.

Le tournant en 2020

Depuis lors, la société a remanié sa gamme de Mac avec sa gamme de puces Apple Silicon, rendant ainsi les MacBook d’entrée de gamme plus utiles grâce à une autonomie nettement supérieure et les Mac de niveau professionnel plus puissants. Exemple concret : le nouveau Mac Studio avec la puce M1 Ultra promet une puissance de traitement 3,8 fois supérieure à celle de l’iMac 27 pouces doté d’un processeur Intel et lancé en 2020.

Ces dernières années, les mises à niveau de l’iPhone ont apporté des fonctionnalités utiles — de meilleures caméras, la connectivité 5G et la recharge sans fil MagSafe, pour n’en citer que quelques-unes — mais elles sont loin d’être aussi spectaculaires que celles que nous avons vues du côté des Mac.

Le trio d’annonces Mac de cette semaine n’est que le début de ce qui promet d’être une année énorme pour les ordinateurs d’Apple. Selon les rumeurs, la société prévoit de terminer la troisième phase du passage des Mac d’Intel à des processeurs maison, et devrait introduire une puce M2 pour alimenter les nouveaux MacBook et iMac qui seront lancés plus tard cette année.

La priorité accordée par Apple au Mac porte clairement ses fruits : l’entreprise a déclaré le chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré pour le Mac, soit 10,8 milliards de dollars, au cours du premier trimestre 2022, contre 8,6 milliards de dollars un an plus tôt et 7,2 milliards de dollars au premier trimestre 2017. L’iPhone fait toujours la course autour du Mac, avec des revenus de 71,6 milliards de dollars au premier trimestre 2022, mais Apple n’a pas besoin de sacrifier un produit pour un autre pour réussir.