iPhone 17 : Les fuites annoncent des fonctionnalités révolutionnaires pour 2025

Alors que l’excitation autour de l’iPhone 16 commence à monter, des fuites précoces sur l’iPhone 17 génèrent déjà un engouement considérable. Ces rumeurs suggèrent que Apple pourrait préparer un bond en avant inédit pour 2025, rendant potentiellement l’iPhone 16 moins attrayant en comparaison à l’iPhone 17.

Parmi les nombreuses rumeurs circulant, les potentielles nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 17 sont-elles suffisantes pour vous faire sauter le successeur de l’iPhone 15 en septembre ?

L’une des rumeurs les plus intrigantes est l’introduction d’un iPhone 17 Slim. Ce nouveau modèle remplacerait la variante Plus et afficherait un prix premium. Bien que les détails soient encore limités, la perspective d’un iPhone plus compact et haut de gamme pourrait séduire ceux qui recherchent un appareil phare de plus petite taille.

Le véritable changement pour toute la gamme iPhone 17 serait l’adoption généralisée des écrans LTPO. Cette technologie permettrait d’offrir la fonction ProMotion, avec des défilements et des animations plus fluides, jusque-là réservée aux modèles Pro.

De plus, l’affichage Always on Dispkay, actuellement exclusif aux variantes Pro, pourrait devenir une norme.

Modèles iPhone 17 Pro : Un saut quantique

Selon MacRumors, les iPhone 17 Pro et Pro Max devraient bénéficier de mises à niveau encore plus substantielles. Une rumeur évoque une augmentation de la RAM à 12 Go, combinée à une puce A19 Pro de 3 nanomètres, promettant des performances inégalées. De plus, le système de triple caméra de 48 mégapixels devrait élever les capacités de photographie et de vidéographie à de nouveaux sommets.

Ice Universe, une source réputée sur Weibo, affirme que le modèle Plus sera remplacé par l’iPhone 17 Slim. Cela pourrait vous convaincre de faire l’impasse sur l’iPhone 16 cette année, grâce à son écran de 6,65 pouces. Bien entendu, attendez-vous à un prix élevé, car son tarif de départ pourrait atteindre 1 299 dollars.

Alors que l’iPhone 16 s’annonce comme un concurrent sérieux, les rumeurs sur l’iPhone 17 dépeignent un appareil qui pourrait redéfinir les attentes en matière de smartphone. Si vous privilégiez la technologie de pointe et êtes prêt à attendre, reporter votre achat d’un nouvel iPhone pourrait être une décision judicieuse.

Attendre ou pas ?

En fin de compte, la décision d’attendre dépend de vos besoins et priorités individuels. Si vous êtes satisfait des fonctionnalités de l’iPhone 16, il n’y a aucune raison de retarder votre mise à niveau. Mais si vous recherchez la dernière technologie, l’iPhone 17 pourrait valoir l’attente.