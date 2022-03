Mac Studio vs Mac Mini vs iMac M1 : faut-il migrer ?

L’année dernière, Apple a lancé l’iMac M1, un puissant ordinateur tout-en-un qui utilisait les exceptionnelles puces internes de la société. Hier, Apple a officiellement dévoilé le Mac Studio, le dernier né de sa gamme d’ordinateurs. Une question se pose alors aux consommateurs : le nouveau Mac Studio vaut-il la peine d’être mis à niveau, ou faut-il conserver son iMac M1 encore un peu ?

Pour vous aider à trouver la réponse, j’ai examiné à la fois l’iMac M1 de 2021 et le nouveau Mac Studio, en les comparant pour mettre en évidence leurs principales différences, ainsi que ce que vous devriez attendre du dernier modèle. J’ai également expliqué comment choisir le nouveau Mac qui correspond le mieux à votre style.

Ce n’est pas parce que les deux ordinateurs utilisent les nouvelles puces M1 d’Apple qu’il n’y a pas de différences — et, bien sûr, vous voudrez être au courant de ces différences avant de faire votre prochain achat.

Écran et taille

L’une des premières différences à noter entre l’iMac et le Mac Studio est l’écran. Alors que l’iMac est considéré comme un tout-en-un — ce qui signifie que tous ses composants sont réunis dans un seul boîtier, y compris l’écran — le Mac Studio est simplement un ordinateur. Cela signifie que vous devrez l’associer à un écran, comme le nouveau Apple Studio Display, pour pouvoir l’utiliser. L’écran du Studio Display et celui de l’iMac M1 sont tous deux absolument magnifiques, vous ne regretterez donc pas de les utiliser dans votre travail quotidien.

Maintenant, parlons un peu de la taille de ces appareils. L’iMac étant un tout-en-un, il s’agit techniquement d’un appareil plus grand. Cependant, lorsque vous commencez à ajouter des écrans au Mac Studio, vous devez tenir compte de l’espace que prend l’ordinateur de petite taille, ainsi que de l’espace que prend l’écran que vous choisissez d’utiliser.

Ainsi, si vous disposez d’un petit espace, opter pour un tout-en-un comme le Mac M1 n’est pas forcément une mauvaise idée. Cependant, l’iMac n’est pas à la hauteur des performances du Mac Studio, comme je vais le détailler ci-dessous, et les entrailles plus puissantes est une très bonne raison de faire un peu de place sur votre bureau et de le mettre à niveau.

Performances et matériel

Le matériel et les performances sont honnêtement les domaines où vous verrez certaines des plus grandes différences entre l’iMac M1 et le nouveau Mac Studio, et ce sera probablement votre principale raison de procéder à une mise à niveau. Si la technologie M1 d’Apple est impressionnante, l’iMac M1 utilise la première puce M1 de la société. Cela signifie qu’elle est loin d’être aussi puissante que la M1 Max ou même la M1 Pro qu’Apple a intégrée aux modèles MacBook Pro ultérieurs. Cependant, la puce M1 est parfaitement capable de faire votre travail quotidien en douceur, il ne faut donc pas l’écarter.

Toutefois, si vous souhaitez tirer le meilleur parti de vos performances et de votre matériel, le Mac Studio est livré avec le M1 Max et le nouveau M1 Ultra comme options de chipset lors de la commande de l’ordinateur. Le M1 Max apporte beaucoup plus de performances que la puce M1 ordinaire présente dans l’iMac, mais cet écart se creuse encore davantage lorsque l’on parle du nouveau M1 Ultra.

La puce M1 incluse dans l’iMac comporte un puissant processeur à 8 cœurs. Cependant, la puce M1 Ultra incluse dans le Mac Studio est dotée d’un processeur à 20 cœurs et d’un GPU à 64 cœurs. Cela signifie plus de performances brutes et de vitesse directement à partir du matériel lui-même. Si l’on ajoute à cela les 128 Go maximum de mémoire unifiée qu’offre le M1 Ultra, cette puce est prête à faire voler en éclats le M1 de l’iMac.

Si vous recherchez le meilleur matériel et les meilleures performances que le Mac a à offrir, le Mac Studio gagne à tous les coups.

Mac Mini M1 Mac Studio avec M1 Max Mac Studio avec M1 Ultra iMac M1 Apple M1 Apple M1 Ultra Apple M1 Ultra Apple M1 8 coeurs 24 coeurs, 32 coeurs 48 coeurs, 64 coeurs 8 coeurs 8 Go, 16 Go 32 Go, 64 Go 64 Go, 128 Go 8 Go, 16 Go 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To, 8 To 1 To, 2 To, 4 To, 8 To 256 Go, 512 Go, 1 To 2 x Thunderbolt 3, 1 x HDMI 2.0, 2 x USB-A, 1 x Ethernet, 1 x 3.5 mm 4 x Thunderbolt 4, 2x Thunderbolt 4 (façade), 1 x HDMI 2.0, 2 x USB-A, 1 x Ethernet, 1 x 3.5 mm, 1 x SDXC Card (façade) 4 x Thunderbolt 4, 2x Thunderbolt 4 (façade), 1 x HDMI 2.0, 2 x USB-A, 1 x Ethernet, 1 x 3.5 mm, 1 x SDXC Card (façade) 2 x Thunderbolt 4, 2 x Thunderbolt 3, 1 x Ethernet, 1 x 3.5 mm Wi-Fi 6 802.11ax , Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 802.11ax , Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 802.11ax , Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 802.11ax , Bluetooth 5.0 3,6 x 19,7 x 19,7 cm 9,5 x 19,7 x 19,7 cm 9,5 x 19,7 x 19,7 cm 54,7 x 46,1 x 14,7 cm 3,6 kg 2,7 kg 3,6 kg 4,46 kg À partir de 799 euros À partir de 2 299 euros À partir de 4 599 euros À partir de 1 449 euros

Prix et date de sortie

Cependant, toutes les comparaisons ne se résument pas à la performance pure. Le prix et la disponibilité sont également des facteurs importants à prendre en compte dans l’équation. L’iMac M1 étant sorti en 2021, il est disponible dès à présent chez Apple et d’autres revendeurs. L’iMac se vend également à partir de 1 449 euros, bien que des variantes plus puissantes puissent être achetées à des prix plus élevés.

Ce prix prix est modeste par rapport à celui, beaucoup plus cher, du Mac Studio, qui commencera à 2 299 euros pour la variante M1 Max. Cependant, ceux qui souhaitent acheter la configuration la plus puissante verront ce prix passer à 4 599 euros. En outre, si vous souhaitez ajouter l’achat du Studio Display à votre panier, vous devrez débourser 1 749 euros supplémentaires. Le Mac Studio n’est pas encore disponible à la vente. Les précommandes pour le nouvel ordinateur ouvriront le 8 mars 2022, mais il ne sera pas entièrement commercialisé avant le 18 mars 2022.

Si vous recherchez l’option la moins chère entre les deux, alors l’iMac 2021 reste un excellent matériel pour travailler. Cependant, si vous avez besoin de quelque chose de plus puissant, la mise à niveau vers un Mac Studio pourrait en valoir la peine.

Conclusion

En fin de compte, vous devrez examiner plusieurs facteurs différents pour déterminer si la mise à niveau vers le Mac Studio vaut ou non la peine de lâcher plusieurs milliers d’euros. L’iMac et le Mac Studio sont tous deux des ordinateurs exceptionnels, et tous deux offrent de grandes performances à leur manière. Apple avait déjà fixé la barre assez haute avec la puce M1, puis l’a redéfinie un an plus tard avec la sortie de M1 Max. Maintenant que le M1 Ultra arrive sur le Mac Studio, la société continue de pousser ses ordinateurs à des niveaux de performance et de capacité plus élevés, et le matériel justifiera sans aucun doute la mise à niveau pour les professionnels qui ont besoin des meilleures performances de leur machine de travail.

Le Mac Studio vaut-il la peine d’être mis à niveau ? Apple a livré l’un des processeurs les plus puissants que nous ayons jamais vus, et toute cette puissance est quelque chose que vous pouvez mettre à profit dans votre vie quotidienne. Cependant, avec les rumeurs concernant une puce M2, ceux qui n’ont pas besoin de la puissance brute offerte par le M1 Ultra pour le moment pourraient trouver avantageux d’attendre un peu plus longtemps, juste pour voir ce qu’Apple a d’autre dans ses cartons.