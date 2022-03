WhatsApp travaille sur le raccourci de recherche des messages, les réactions aux messages, etc

Une autre fonctionnalité sur laquelle WhatsApp travaille est une interface utilisateur remaniée pour les appels vocaux . Gardez à l’esprit que, comme il s’agit d’une version bêta, la fonctionnalité peut changer au fur et à mesure de son développement avant sa sortie mondiale officielle. En plus de cela, WhatsApp obtiendra des fonds d’écran pour les appels vocaux.

Cette fonctionnalité est actuellement testée avec un petit groupe de bêta-testeurs, et certains signalent un léger problème où le raccourci n’apparaît pas parfois. Cependant, comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit encore d’un test, donc certains pépins et bugs sont attendus.

Actuellement, vous devez suivre un processus quelque peu long si vous souhaitez effectuer une recherche à partir de vos messages dans WhatsApp, qui comprend la localisation d’une fenêtre de chat ou de chat de groupe spécifique, puis l’appui sur le menu à trois points et la recherche. Il semble que l’application disposera d’un moyen plus simple de rechercher un message dans une prochaine mise à jour.