Safari pourrait bénéficier d’un meilleur mode sombre dans iOS 15

Safari, dans iOS 15, semble obtenir sa propre fonction de mode sombre, ainsi que de meilleures fonctionnalités pour votre vie privée concernant les cookies. En effet, comme WebKit est un projet open source hébergé sur GitHub, qui permet à n’importe quel développeur d’ajouter sa programmation au moteur, de nouvelles fonctionnalités ont été dévoilées qui pourraient faire leur apparition dans iOS 15.4, ou iOS 16.

Qui n’aime pas un mode sombre bien fait sur son écran ? Mais soyons honnêtes, tous les sites Web n’en ont pas un digne de ce nom et que faisons-nous normalement dans ce cas ? Eh bien, l’une des options consiste à utiliser la fonction interne de mode sombre de votre appareil.

Sur les iPhone et iPad, comme sur les autres smartphones et tablettes, le mode que vous choisissez est appliqué à l’ensemble du système, des applications et donc des sites Web. Cependant, d’après une récente découverte de 9to5Mac, cela pourrait bientôt ne plus être le cas.

Plus précisément, le rapport indique qu’un nouveau code a été trouvé dans WebKit, le moteur de navigation qui alimente Safari, indiquant que l’application pourrait bientôt obtenir un support pour le mode sombre par site Web. En d’autres termes, quelle que soit la palette de couleurs d’un site Web ou de votre appareil, vous serez en mesure de contrôler dans laquelle des modes (clair et foncé) ledit site Web apparaît.

De plus, une fonctionnalité tout aussi utile, sinon plus, a également été découverte dans le nouveau code. Apparemment, Apple travaille également sur un moyen de donner aux utilisateurs la possibilité de bloquer les fenêtres pop-up modales pour des sites Web spécifiques. Ces fenêtres pop-up sont généralement déguisées en alertes système dans le but de vous inciter à y accéder.

D’autres nouveautés attendues

Si le projet se concrétise, la possibilité de bloquer ces fenêtres pop-up constituerait un renforcement bienvenu de la sécurité lors de la navigation dans Safari. En outre, il semble qu’Apple prépare également une nouvelle API pour la gestion du « consentement aux cookies ».

Toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus n’ont toutefois fait l’objet d’aucun commentaire officiel de la part d’Apple. Pour l’instant, elles ont un statut « à annoncer » dans le code WebKit. Cela dit, l’événement de printemps d’Apple est probablement proche, suivi de la WWDC, et nous ne devrions donc pas tarder à le découvrir.