Instagram ferme l’application autonome IGTV

Instagram fait ses adieux à son application dédiée IGTV, qui a été lancée en 2018. L’application sera complètement fermée à la mi-mars, ce qui signifie qu’elle ne sera pas disponible pour les utilisateurs au téléchargement depuis le Google Play Store ou l’Apple App Store.

Instagram, via un récent article de blog destiné aux créateurs, a révélé que la décision a été prise pour rendre la création et la consommation de contenu vidéo plus facile que jamais. Son objectif est de rendre tout le contenu vidéo accessible aux utilisateurs depuis l’application principale d’Instagram.

Dans l’article de blog, on peut lire : “Nous pensons que cela permet aux gens d’avoir plus facilement toutes ces fonctionnalités et capacités dans l’application principale, et nous sommes ravis de continuer à simplifier et à améliorer la vidéo dans l’application principale d’Instagram au cours des prochains mois“.

Cette décision intervient après que Instagram a récemment décidé de se concentrer sur la partie vidéo pour une expérience plus simple en fusionnant le fil vidéo et IGTV en un seul grand format appelé Instagram Video.

Cette section se trouve dans l’application principale d’Instagram pour que les utilisateurs puissent accéder aux Reels et aux vidéos IGTV à partir d’un seul endroit.

Une décision logique

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, l’application IGTV a été lancée il y a près de 4 ans pour tenter de concurrencer YouTube et d’autres plateformes vidéo de ce type. Elle permettait aux gens de visionner des vidéos verticales de format court, mais n’a pas réussi à attirer l’attention et à attirer des utilisateurs. La décision d’arrêter l’application IGTV est donc logique, puisqu’il est désormais plus facile d’accéder à tout le contenu vidéo depuis l’application Instagram.

En mettant l’accent sur les créateurs d’Instagram, la plateforme a également annoncé qu’elle trouverait davantage de moyens pour qu’ils puissent être monétisés sur la plateforme. Ces moyens s’ajouteront à son récent service d’abonnement permettant aux créateurs de gagner de l’argent. Il est également révélé qu’Instagram ne prendra plus en charge les publicités vidéo In-Stream (précédemment connues sous le nom de publicités IGTV).