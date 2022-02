WhatsApp commence à tester une nouvelle interface utilisateur pour les appels vocaux

En outre, WhatsApp teste également des changements de conception pour sa section d’informations de contact et même la nouvelle interface de la caméra, et nous ne pouvons nous empêcher de penser que cette refonte pourrait se produire à plus grande échelle. Il reste à voir ce que WhatsApp prévoit de faire.

La nouvelle interface utilisateur des appels vocaux vient s’ajouter aux formes d’onde audio qui ont été récemment introduites pour les messages audio. Elle fait partie d’une autre refonte des appels vocaux. Pour ceux qui ne le savent pas, WhatsApp a introduit une nouvelle interface d’écran d’appel l’année dernière, qui montrait à chaque participant du groupe s’il était hors ligne ou non. De plus, WhatsApp a également introduit les appels de groupe joignables, qui permettent aux personnes de rejoindre les appels en cours.

La nouvelle interface est spécifiquement destinée aux appels vocaux de groupe, qui afficheront désormais des formes d’onde en temps réel pour chaque membre du groupe . Cela permettra aux gens de savoir qui parle et qui est en sourdine, comme c’est le cas sur les plateformes de visioconférence populaires telles que Microsoft Teams , etc.

Un nouveau rapport de WABetaInfo suggère que WhatsApp a commencé à déployer une nouvelle interface utilisateur pour les appels vocaux pour certains bêta-testeurs Android et iOS dans le cadre des versions 2.22.5.4 et 22.5.0.70, respectivement.