Le design officiel de la OPPO Pad est révélé ainsi que les principales caractéristiques

Hier, nous avons pu voir la première image de rendu officielle de la prochaine OPPO Pad, dont la rumeur disait qu’elle serait lancée aux côtés de la série de smartphones phares OPPO Find X5. OPPO a partagé un teaser, confirmant l’image précédemment vue de la tablette, et nous avons également quelques fuites de spécifications clés de la première tablette de la société.

OPPO a partagé un teaser officiel, confirmant le design de la OPPO Pad sur Weibo. Bien que l’image ne confirme pas explicitement beaucoup de choses, elle nous dit qu’il y aura probablement deux ou trois options de couleur, qu’il y aura une seule caméra arrière à l’arrière, et qu’elle supportera le OPPO Pencil.

Digital Chat Station a confirmé quelques spécifications clés de la future tablette OPPO Pad dans une publication séparée. Selon la publication, la OPPO Pad aura un écran LCD de 10,95 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La tablette semble être identique à celle que vous avez vue il y a quelques jours, et les bords d’écran sont plutôt fins et minimaux.

La tablette sera alimentée par un chipset Snapdragon 870, et l’on dit qu’elle aura 6 Go de RAM. L’appareil disposera d’une caméra frontale de 8 mégapixels placée horizontalement à l’avant, et d’une caméra arrière de 13 mégapixels. La tablette disposera de quatre haut-parleurs avec un son Dolby Atmos, et supportera le stylet de OPPO. Elle disposera d’une batterie d’une capacité de 8 360 mAh.

Il y a également une allusion au fait que la tablette fonctionnera de manière transparente avec d’autres appareils OPPO, comme les smartphones compatibles.

La série OPPO Find X5 et la nouvelle OPPO Pad vont être officiellement annoncées le 24 février. Nous nous attendons également à voir une paire de nouveaux écouteurs sans fil et une nouvelle smartwatch de OPPO.