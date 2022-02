Les spécifications de la série OPPO Find X5 ont été dévoilées

Nous avons vu des images de rendu et même quelques spécifications de la prochaine série OPPO Find X5 au cours des dernières semaines, mais une nouvelle fuite nous donne le meilleur aperçu à ce jour des nouveaux appareils phares du géant chinois. Comme attendu, les nouveaux appareils auront de puissantes spécifications, et le Find X5 Pro sera le flagship le plus premium de la société jusqu’à présent.

La populaire source TechInsider, anciennement connue sous le nom de SnoopyTech, a partagé l’ensemble des spécifications pour la prochaine série de smartphones phares OPPO Find X5. La nouvelle série Find X5 sera composée du Find X5, Find X5 Pro, et d’un Find X5 Lite plus abordable. Les nouveaux appareils devraient officiellement être annoncés le 24 février.

La société devrait également lancer une paire de nouveaux écouteurs sans fil, une nouvelle smartwatch, et probablement la première tablette OPPO appelée, OPPO Pad, qui a été évoqué il y a quelques jours.

Spécifications du OPPO Find X5

Oppo Find X5 Specs pic.twitter.com/dTb0NfmH9Y — TechInsider (@TechInsiderBlog) February 18, 2022

Le OPPO Find X5 aura un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La résolution sera de 2 400 x 1 080 pixels avec un ratio d’aspect 20:9. L’appareil sera alimenté par un chipset Snapdragon 888 de Qualcomm couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La configuration de la caméra arrière sera composée de trois capteurs, dont une caméra principale de 50 mégapixels, une autre de 50 mégapixels et une dernière de 13 mégapixels. La caméra frontale sera un capteur de 32 mégapixels.

Le Find X5 aura une batterie d’une capacité de 4 800 mAh, et offrira un support à la charge rapide filaire SuperVOOC de 80 W, et la charge rapide sans fil AirVOOC de 30 W. L’appareil aura également un indice IP54, et il sera livré avec ColorOS 12.1, basé sur Android 12.

Spécifications du OPPO Find X5 Pro

Oppo Find X5 Pro Specs pic.twitter.com/16dPFgRPEH — TechInsider (@TechInsiderBlog) February 18, 2022

TechInsider a également partagé des informations sur le flagship le plus puissant de OPPO. Le Find X5 Pro aura un panneau AMOLED LTPO 2.0 de 6,7 pouces avec une résolution de 3 216 x 1 440 pixels, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il disposera également d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

Le OPPO Find X5 Pro sera alimenté par la puce Snapdragon 8 Gen 1, et il aura 12 Go de RAM, et 256 Go de stockage. Nous savons également déjà qu’il aura une caméra principale de 50 mégapixels, une secondaire de 50 mégapixels, et un troisième capteur de 13 mégapixels à l’arrière. La caméra disposera également du processeur NPU MariSilicon X pour améliorer la qualité de l’image.

Le OPPO Find X5 Pro aura une certification IP68 pour une résistance à l’eau et la poussière, et il aura une batterie musclée de 5 000 mAh avec une charge filaire rapide SuperVOOC de 80 W, et une charge sans fil rapide AirVOOC de 30 W.

Spécifications du OPPO Find X5 Lite

Oppo Find X5 Lite Specs pic.twitter.com/6tGjTRcrGG — TechInsider (@TechInsiderBlog) February 18, 2022

Le OPPO Find X5 Lite aura apparemment un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, et il sera alimenté par le chipset Dimensity 900 de MediaTek. Il disposera de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Il aura une caméra principale de 64 mégapixels à ouverture f/1,7, une caméra ultra-large de 8 mégapixels à f/2,2, et un capteur supplémentaire de 2 mégapixels.

La caméra frontale sera un capteur de 32 mégapixels avec une ouverture f/2,4. Il sera doté d’un indice IPX4 et d’un système de charge rapide Super VOOC 65W pour alimenter la batterie d’une capacité de 4 500 mAh.