Voici le premier aperçu de la tablette OPPO Pad attendue avec la série Find X5

Il y a quelques heures, nous avons entendu que OPPO pourrait sortir la OPPO Pad et une nouvelle smartwatch aux côtés de la nouvelle série de smartphones Find X5, et aujourd’hui, nous obtenons un rendu de presse d’apparence officiel. La OPPO Pad semble avoir de petits bords d’écran, et une caméra frontale placée horizontalement sur le dessus de l’appareil.

Nous avons entendu parler de OPPO travaillant sur une tablette depuis un certain temps maintenant, mais nous n’avons jamais eu d’informations sur le design de celle-ci, et quelles spécifications elle pourrait avoir. La dernière fois que nous avons entendu parler de cet appareil c’était en août 2021, et elle pourrait avoir de bords très étroits et un écran analogue à celle de la MatePad Pro de Huawei.

L’image de TechInsiderBlog révèle que la première tablette de OPPO pourrait en effet avoir des bords très minces sur le côté, et le bouton de volume sera placé sur le coin supérieur gauche, tandis que le bouton d’alimentation résidera sur le côté supérieur gauche, en la regardant de face. Il est un peu délicat de connaître l’orientation extacte prévue pour la tablette, mais il semble qu’elle sera utilisée en mode paysage la plupart du temps, étant donné le placement de la caméra frontale.

La tablette serait propulsé par le processeur Snapdragon 870 de Qualcomm accompagné de 6 Go de mémoire vive (RAM) et de 256 Go de stockage. En outre, elle devrait disposer d’un écran LCD de 11 pouces (le LCD n’est pas le meilleur type d’écran, mais il aidera à garder le prix compétitif) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et une résolution de 2 560 x 1 600 pixels.

Ce qui serait l’aspect le plus notable est qu’elle intégrerait une batterie de 8 080 mAh avec une charge rapide de 33 W. Si la taille de l’appareil fait que la batterie est rarement un problème pour une tablette, dans le cas de la OPPO Pad, la charge rapide garantira une grande autonomie. En ce qui concerne les caméras, on suppose qu’il aura un capteur de 8 mégapixels pour les selfies, et un capteur arrière de 13 mégapixels avec flash intégré. Dans les tablettes, la caméra n’est généralement pas le composant crucial, mais un capteur adéquat n’est jamais une mauvaise chose.

Enfin, la grande question est de savoir si l’OPPO Pad sera livré avec Android 12L, la version que Google développe en pensant aux tablettes et aux smartphones pliables, et qui vise à adapter son interface pour tirer parti des écrans plus grands.

Un lancement avec la gamme Find X5

La rumeur veut que la OPPO Pad soit lancé aux côtés de la nouvelle série OPPO Find X5, qui se compose du OPPO Find X5, Find X5 Pro, et peut-être du Find X5 Lite. La société annoncera probablement aussi une nouvelle smartwatch, et une paire d’écouteurs sans fil, révélée par le teaser posté en fin de semaine dernière. Selon les rumeurs, le Find X5 Pro serait équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 1, et du NPU MariSilicon X de la société qui a été annoncé précédemment lors du INNO Day 2021. Le modèle Pro devrait avoir un écran LTPO d’une résolution 2K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et 12 Go de mémoire vive et et 256 Go de stockage.

La configuration de la caméra à l’arrière sera également livrée avec des objectifs Hasselblad et une optimisation dédiée. Nous en saurons plus sur le nouveau dispositif phare de OPPO le 24 février, où OPPO tiendra un événement de lancement officiel.