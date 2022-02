La production d’essai de l’iPhone 14 aurait déjà commencé

La première étape de la production de l’iPhone 14 a maintenant commencé. Si l’iPhone 14 n’est pas encore prêt pour le prime time, Apple doit s’assurer que l’appareil fonctionnera comme prévu. C’est la raison pour laquelle la société planifie tout, et l’une des façons d’y parvenir est de lancer la production d’essai le plus tôt possible.

Selon un récent rapport du Taiwan Economic Times, Apple a déjà donné le coup d’envoi de la production d’essai de l’iPhone 14, un processus qui est censé permettre à l’entreprise d’accéder à des données essentielles concernant le processus de fabrication en fonction des modifications apportées au smartphone. En effet, les objectifs de la production expérimentale sont de déterminer si la conception de l’iPhone pose des problèmes et s’il existe d’autres possibilités d’amélioration du produit. Au cours de la phase de production d’essai, les fabricants recueillent divers types de données importantes, comme le nombre d’unités pouvant être produites par heure, et grâce aux données recueillies, ils peuvent créer une procédure de contrôle de la qualité appropriée.

Cependant, ce qui est intéressant, c’est que cette année, Luxshare, le fabricant chinois qui a participé à l’assemblage des modèles d’iPhone 13 Pro l’année dernière, n’a toujours pas reçu l’ordre de service de production. Pour cette raison, on pense que Luxshare ne participera pas cette année à la production du modèle Pro de l’iPhone 14, et qu’il sera probablement impliqué uniquement dans la production de l’iPhone 14 de base, tandis que — comme d’habitude — Foxconn se chargera des modèles Pro, à savoir l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. C’est regrettable pour Luxshare, car les modèles iPhone Pro sont les plus rentables à produire.

Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement que le design de l’iPhone 14 est déjà gravé dans le marbre, mais si Apple ne rencontre pas de problème majeur, il y a une chance que l’appareil soit en grande partie finalisé.

La nouvelle gamme d’iPhone 14 devrait se décliner en quatre modèles, mais cette année, la firme à la pomme croquée apportera un changement majeur : l’iPhone mini disparaîtra. En d’autres termes, le modèle de 5,4 pouces sera abandonné après seulement deux générations, car Apple souhaite que l’iPhone SE soit la seule petite version sur le marché. L’iPhone mini sera remplacé par un nouvel iPhone de base doté d’un écran plus grand, analogue à celui du Pro Max. Cela signifie que la gamme comprendra deux modèles de 6,1 pouces et deux versions de 6,7 pouces.

Avant, nous attendons l’iPhone SE 2022

Avant le lancement de cette nouvelle gamme de flagships, Apple devrait également dévoiler un nouvel iPhone SE dès le mois prochain. Le design de ce nouveau modèle restera celui de l’iPhone 8, de sorte que l’appareil ne présentera pas une mise à jour majeure du look, mais Apple se concentrera principalement sur les capacités 5G et de meilleurs composants sous le capot.

Cependant, l’année prochaine, l’iPhone SE pourrait bénéficier d’une mise à niveau majeure pour utiliser le design et les capacités de l’iPhone XR, selon des sources familières avec les plans.