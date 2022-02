Le Samsung Galaxy Z Fold 4 pourrait arriver avec un emplacement pour le S Pen

Même si la nouvelle génération de smartphones pliables de Samsung a déjà fait l’objet de plusieurs articles cet automne, l’annonce de la gamme Galaxy S22 la semaine dernière signifie que la saison des fuites sur les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 est officiellement ouverte.

Alors qu’il est évidemment beaucoup trop tôt pour que même les initiés les mieux informés et les informateurs les plus fiables nous offrent des détails sur le design des deux prochains smartphones haut de gamme du géant sud-coréen, il est en fait relativement facile d’imaginer la direction que Samsung prévoit de prendre plus tard cette année, sur la base du dernier rapport publié par The Elec.

Ce n’est pas un secret que Samsung a pris un risque énorme avec le lancement conjoint des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 dans un créneau du mois d’août précédemment réservé aux membres de la gamme Galaxy Note, qui connaît un succès massif, et ce n’est plus un secret non plus que ce pari a été largement gagnant pour le numéro un mondial des smartphones.

La popularité grand public presque incroyable du duo de smartphones Galaxy pliable de 2021 a fait qu’une renaissance du Galaxy Note 2022 semblait très improbable dès le départ, et le Galaxy S22 Ultra a fondamentalement scellé ce destin en intégrant un logement pour le stylet S Pen.

La même chose serait maintenant en préparation pour le Galaxy Z Fold 4, ce qui signifie que vous n’aurez probablement pas à acheter séparément le stylet et un étui spécial conçu pour le tenir à proximité. Parce que l’obtention d’une housse de protection pour votre précieux smartphone pliable est de toute façon un must (et presque indispensable), cela peut ne pas sembler être un gros problème pour de nombreux potentiels acheteurs, mais apparemment, Samsung voit cela comme un « argument de vente » majeur.

Réellement utile ?

Il reste à voir, bien sûr, si la commodité supplémentaire d’un emplacement S Pen intégré viendra avec un poids supplémentaire et/ou un prix plus élevé par rapport au Z Fold 3, bien que si le S22 Ultra est un indice, aucune de ces deux choses ne peuvent s’avérer être vrai en fin de compte.

Par ailleurs, le Galaxy Z Fold 4 a été annoncé à un moment donné à un prix inférieur à celui de son prédécesseur, ce qui est une théorie dont nous n’avons aucune certitude à ce jour. Le Galaxy Z Fold 4 pourrait ressembler encore plus à son prédécesseur, avec un panneau principal de 7,56 pouces toujours plus grand (contre 7,55 pouces) et un écran externe de 6,19 pouces toujours plus petit (contre 6,2 pouces).

Une fois de plus, il est pratiquement impossible de savoir à l’heure actuelle quel genre de révisions subtiles de conception Samsung pourrait avoir prévu.