La gamme de smartphones Honor Magic 4, axée sur la photographie, débarque au MWC 2022

Nous nous rapprochons du Mobile World Congress de Barcelone, qui doit se dérouler du 28 février au 4 mars. Cette semaine s’annonce déjà très intéressante, car nous avons déjà commencé à recevoir des invitations pour certains des événements à venir. Par exemple, nous savons déjà que Honor tiendra son événement spécial le jour même du début du salon, puisqu’il nous invite à voir « The Power of Magic ».

La gamme Honor Magic 4 approche à grands pas, la société ayant confirmé que ces smartphones seront dévoilés au MWC 2022, le 28 février. Le coup d’envoi de l’événement sera donné à 13 heures, heure française, donc il n’y a pas longtemps à attendre, mais avant cela, la société a fourni quelques indices sur les téléphones.

Tout d’abord, ils sont en fait désignés comme la série Honor Magic 4 5G, donc sans surprise, la 5G sera prise en charge. L’image de teasing que vous pouvez voir ci-dessus montre également un objectif de caméra, donc la photographie est susceptible d’être un grand centre d’intérêt de ces smartphones.

Ce n’est pas une surprise non plus, puisque c’était aussi le cas avec la gamme Honor Magic 3. Même le modèle de base est équipé d’une caméra à trois lentilles avec un nombre élevé de mégapixels, tandis que le Honor Magic 3 Pro+ est équipé d’une caméra à quatre lentilles avec une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 64 mégapixels, une caméra monochrome de 64 mégapixels et une caméra téléobjectif de 64 mégapixels (avec un zoom optique 3,5 x).

Join us for our newest flagship phone, the #HONORMagic4 Series at MWC Barcelona 2022 & stay tuned to witness #ThePowerofMagic at 1 pm (CET) on Feb 28. You won’t see it coming! pic.twitter.com/ygzsKBNEfY —HONOR (@Honorglobal) February 16, 2022

Ces smartphones n’ont donc pas lésiné sur les spécifications, et cela s’étend au chipset, à la mémoire vive, au stockage et à l’écran. Ce sont des téléphones haut de gamme, et leur prix est en conséquence.

Nous ne savons pas grand-chose

Jusqu’à présent, nous ne savons pas grand-chose sur les spécifications du Honor Magic 4, bien qu’un précédent teaser ait suggéré qu’au moins un modèle aurait un chipset Snapdragon 8 Gen 1 haut de gamme. Nous ne savons pas non plus s’il sera rejoint par un Honor Magic 4 Pro et un Honor Magic 4 Pro+, mais puisqu’il est décrit comme une « série », nous nous attendons à ce qu’au moins deux smartphones soient dévoilés.

Espérons que les fuites et les teasers en révéleront plus prochainement, mais sinon, il reste moins de deux semaines avant la grande annonce de toute façon. Les rumeurs suggèrent également que nous pourrions obtenir un nouvel ordinateur portable Honor MagicBook ou même une tablette, mais il est impossible de confirmer cette information pour le moment.