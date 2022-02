Samsung Galaxy S22 Ultra vs Galaxy S21 Ultra : une mise à niveau digne d’intérêt ?

Mettant fin au flot de fuites et de spéculations, Samsung a lancé la série Galaxy S22 lors de son événement virtuel Galaxy Unpacked aujourd’hui. Alors que le géant coréen a lancé trois smartphones, le Galaxy S22, le S22+ et le Galaxy S22 Ultra, tous les yeux sont rivés sur ce dernier. Et ce, pour une bonne raison.

Après avoir fait le premier pas vers l’intégration des fonctions Galaxy Note dans la série S avec le S21 Ultra l’année dernière, Samsung a achevé la transition avec le Galaxy S22 Ultra. Maintenant, si vous vous demandez quelles améliorations le S22 Ultra apporte par rapport à son prédécesseur, j’ai ce qu’il vous faut. Dans cet article, nous allons voir comment le dernier Galaxy S22 Ultra se positionne par rapport au Galaxy S21 Ultra en termes de construction générale, d’écran, de fonctionnalités spécifiques à la gamme Note, des entrailles, des caméras, et plus encore.

Alors, ne perdons pas de temps et regardons le comparatif Galaxy S22 Ultra vs Galaxy S21 Ultra.

Galaxy S22 Ultra vs Galaxy S21 Ultra : design

En commençant par le design, vous n’avez pas besoin de regarder deux fois le nouveau Galaxy S22 Ultra pour savoir qu’il ressemble plus à un appareil Note qu’à un appareil de la série S de Samsung. Les bords carrés qui donnent à l’appareil son aspect plus massif, ainsi que l’écran incurvé et l’emplacement dédié au stylet S Pen, ne manqueront pas de vous rappeler le dernier appareil Galaxy Note lancé — le Galaxy Note 20 Ultra.

Vous avez bien lu. L’un des points forts du Galaxy S22 Ultra est qu’il dispose d’un emplacement pour le stylet S Pen, tout comme la série Galaxy Note. Le Galaxy S21 Ultra n’a pas bénéficié de cet ajout, car Samsung était peut-être encore en train d’élaborer une stratégie pour ses gammes de produits phares. Il se peut que Samsung ait prévu de lancer un nouvel appareil Note à l’époque, mais l’arrivée du Galaxy S22 Ultra semble confirmer les rumeurs, et notre série Note bien-aimée a disparu pour de bon.

En portant notre attention sur l’arrière, Samsung a supprimé le massif module caméra qui se confondait avec le cadre que l’on trouvait sur le S21 Ultra. Au lieu de cela, en s’inspirant de ses gammes de smartphones de milieu de gamme, la société a décidé de supprimer l’îlot rectangulaire de la caméra. Vous avez maintenant quatre capteurs de caméra individuelle qui dépassent du panneau de verre arrière. L’opinion sur l’apparence est subjective, donc je vous laisserais être le juge de ce qui est le meilleur design.

En outre, le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy S22 Ultra comprennent tous deux un capteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran, un port USB Type-C, un indice IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, et plus encore.

Galaxy S22 Ultra vs Galaxy S21 Ultra : écran

Alors que Samsung expérimente la conception du panneau arrière sur le Galaxy S22 Ultra, aucune mise à niveau significative n’a été introduite dans le domaine de l’écran. Le Galaxy S22 Ultra et le S21 Ultra ont les mêmes spécifications d’écran, à l’exception de différences mineures. Donc, je vais seulement énumérer les spécifications d’écran du Galaxy S22 Ultra, et vous pouvez vérifier comment ils se comparent dans le tableau récapitulatif à la fin de l’article.

Le Galaxy S22 Ultra est doté d’un écran AMOLED dynamique 2X de 6,8 pouces avec un design Infinity-O. Le panneau affiche une résolution Quad HD+, soit 3 080 x 1 440 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Vous bénéficiez également de la prise en charge du HDR10+, d’une luminosité de pointe améliorée de 1750 nits (contre 1500 nits sur le S21 Ultra), et d’une nouvelle fonction Vision Booster.

Et comme son prédécesseur, cet appareil dispose également d’une protection Corning Gorilla Glass Victus sur le dessus.

Galaxy S22 Ultra vs Galaxy S21 Ultra : spécifications

Samsung a rafraîchi ses smartphones de la série S, donc il y a forcément des mises à jour de composants sous le capot. Le Galaxy S21 Ultra était propulsé par le Snapdragon 888 de Qualcomm et le Exynos 2100 de Samsung (selon la région). Quant au dernier modèle phare, le Galaxy S22 Ultra, il est équipé de ses successeurs, le Snapdragon 8 Gen 1 et le Exynos 2200.

Bien que cela soit connu de tous, Samsung semble viser les utilisateurs professionnels avec le Galaxy S22 Ultra et a réintroduit la variante de stockage de 1 To cette année. Le modèle le plus haut de gamme est équipé de 12 Go de RAM et de 1 To de stockage. Alors que le S21 Ultra était doté d’une capacité de stockage de 512 Go.

N’oublions pas le côté logiciel des choses. Le Galaxy S22 Ultra arrive avec des fonctionnalités One UI 4.0 basées sur Android 12. Alors que le S21 Ultra était équipé de One UI 3.1 basé sur Android 11, il peut être mis à niveau vers One UI 4.0.

Galaxy S22 Ultra vs Galaxy S21 Ultra : caméras

Mis à part l’écran, le Galaxy S22 Ultra et le S21 Ultra ont beaucoup de similitudes au niveau de la caméra. Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, l’emplacement du capteur est exactement le même sur les deux téléphones. Et bien, les spécifications sont à peu près les mêmes aussi. Quelques améliorations mineures ont été apportées ici et là pour améliorer les performances.

Les deux smartphones sont équipés d’une quadruple caméra de 108 mégapixels à l’arrière et d’une caméra frontale de 40 mégapixels. Vous pouvez consulter une comparaison des spécifications des appareils photo du Galaxy S22 Ultra et du S21 Ultra ici :

Galaxy S22 Ultra Galaxy S22 Ultra Caméras arrière Caméra primaire de 108 mégapixels (f/1,8), OIS

Capteur ultra-large de 12 mégapixels (f/2,2), FOV 120 degrés

Téléobjectif de 10 mégapixels (f/2,4), zoom optique 3x, 69 mm et OIS

Périscope 10 mégapixels (f/4,9), zoom optique 10x, 230 mm, 1,12 µm et OIS Caméra primaire de 108 mégapixels (f/1,8), OIS

Capteur ultra-large de 12 mégapixels (f/2,2), FOV 120 degrés

Téléobjectif de 10 mégapixels (f/2,4), zoom optique 3x, 72 mm et OIS

Périscope 10 mégapixels (f/4,9), zoom optique 10x, 240 mm, 1,22 µm et OIS Caméra frontale Caméra de 40 mégapixels (f/2,2) Caméra de 40 mégapixels (f/2,2)

Bien que les spécifications soient à peu près les mêmes, le Galaxy S22 Ultra apporte plusieurs nouvelles fonctions de caméra. Le zoom spatial 100x et d’autres fonctions fantaisistes sont présents à bord, mais les capacités de photographie en basse lumière sont également améliorées. Vous pouvez maintenant capturer des portraits en mode nuit et des photos de nuit en haute résolution avec facilité, grâce à l’objectif Super Clear Glass avancé.

Selon Samsung, il « vous aide à prendre des vidéos de nuit plus fluides et plus claires, sans éblouissement ». De plus, il y a une prise en charge du cadrage automatique des vidéos, ce qui garantit que la caméra de votre Galaxy S22 Ultra capture toujours exactement ce que vous voulez.

Galaxy S22 Ultra vs Galaxy S21 Ultra : caractéristiques de la gamme Note

Comme vous l’avez peut-être compris, le Galaxy S22 Ultra reprend l’esthétique du Note avec son design massif. Mais ce qui distingue le S22 Ultra de son prédécesseur, c’est l’emplacement dédié au S Pen. Le Galaxy S21 Ultra prenait également en charge le S Pen, mais il fallait acheter le stylet séparément. De plus, il fallait acheter un étui avec un support pour le S Pen pour ne pas perdre le stylet. Et puis, c’était épais et évidemment embêtant. Le dernier flagship de Samsung s’en débarrasse, tout en faisant allusion à la fin de la gamme Galaxy Note.

Mais pas seulement. Si vous vous souvenez, le Galaxy S21 Ultra n’offrait pas un support S Pen à part entière. Le S Pen standard du S21 Ultra n’avait pas de support Bluetooth. Cela signifie que vous ne pouviez que prendre des notes, faire défiler divers menus et dessiner à l’aide du S Pen standard. Vous ne pouviez pas utiliser les gestes aériens fantaisistes ou la fonction d’alarme du S Pen avec ce modèle. Il fallait acheter le S Pen Pro, que Samsung a également annoncé lors du lancement de la série Galaxy S21, pour accéder à toutes ces fonctionnalités.

Avec le lancement du Galaxy S22 Ultra, vous n’avez plus à vous soucier de cela. Le smartphone dispose d’un emplacement S Pen en bas à gauche, qui loge un S Pen compatible Bluetooth. Le stylet apporte également quelques améliorations. Samsung a réduit la latence du S Pen de 9 millisecondes à 2,8 millisecondes, ce qui le rend très réactif. De plus, comme il prend en charge le Bluetooth, vous pouvez désormais utiliser des gestes pour basculer la caméra, cliquer sur des photos et parcourir les paramètres sans toucher l’écran.

Galaxy S22 Ultra vs Galaxy S21 Ultra : batterie et charge

Peu de choses ont changé au niveau de la batterie, si ce n’est que Samsung propose désormais une recharge filaire plus rapide avec le Galaxy S22 Ultra. Le Galaxy S21 Ultra et le S22 Ultra comprennent tous deux une batterie massive de 5 000 mAh. Alors que le S21 Ultra offrait une charge rapide de 25 W, le S22 Ultra a finalement augmenté la vitesse de charge à 45 W. C’est une mise à niveau décente qui permettra aux utilisateurs de charger jusqu’à 50 % de la batterie de 5 000 mAh en moins de 30 minutes.

Outre les vitesses de charge filaire plus rapides, Samsung continue d’offrir une charge sans fil Qi de 15 W et une charge sans fil inversée de 4,5 W pour recharger vos accessoires comme la Galaxy Watch 4 et les Galaxy Buds.

Galaxy S22 Ultra : le smartphone de la série S à la mode des Note

Alors oui, le Galaxy S22 Ultra est davantage synonyme de la série Galaxy Note que de la série S. Le Galaxy 21 Ultra incluait également la prise en charge du S Pen mais n’avait pas le charme de la gamme Note. Le design en forme de boîte, l’emplacement dédié au S Pen, la massive batterie et le retour de la variante de stockage de 1 To avec le Galaxy S22 Ultra nous montrent que Samsung est sérieuse dans sa volonté de donner aux utilisateurs impatients un remplacement du Galaxy Note.

Donc, si vous avez le Galaxy Note 10 ou le Note 20 Ultra, vous pouvez penser à passer au Galaxy S22 Ultra pour obtenir une expérience analogue au Galaxy Note sans aucun compromis.