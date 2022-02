Nintendo ne vous laissera plus acheter de jeux numériques pour la Wii U et la 3DS après mars 2023

La Nintendo Switch est la console principale de Nintendo depuis des années maintenant, mais la société a toujours gardé l’eShop de la Wii U et de la Nintendo 3DS ouvert pour les personnes qui veulent acheter des jeux sur ces plateformes. Cependant, Nintendo a annoncé la fermeture des eShops Wii U et 3DS en mars prochain. Si vous pourrez toujours télécharger les jeux et les DLC que vous avez déjà achetés sur les vitrines numériques, il ne sera plus possible d’acheter de nouveaux titres, de télécharger des démos, d’échanger des codes de téléchargement ou d’ajouter des fonds.

Dans un article de blog publié sur le site de l’éditeur, Nintendo indique que l’arrêt des eShops fait simplement partie du « cycle de vie naturel » des consoles, bien qu’il ne soit pas prévu dans l’immédiat de fermer leurs fonctionnalités de jeu en ligne. Nintendo a annoncé ces changements à la fois en Amérique et au Japon.

Si vous avez déjà ajouté des fonds numériques dans les boutiques, vous pourrez transférer le solde restant sur le Nintendo Switch eShop après leur fermeture l’année prochaine. De plus, toutes les cartes eShop restantes vendues par les revendeurs qui affichent le logo Wii U ou 3DS peuvent être utilisées pour ajouter des fonds à votre compte Nintendo afin de les utiliser sur la Nintendo Switch.

We thank you for supporting Nintendo eShop on Wii U and the Nintendo 3DS family of systems.

Additionally, you may also look back on your time with them via various play statistics: https://t.co/YCkkVFaQ7i

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 16, 2022