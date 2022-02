BlackBerry retire sa licence à OutwardMobility, délaissant les espoirs d’un modèle 5G

Finalement, la société a renoncé et a vendu une licence à TCL permettant au fabricant d’électronique de produire des smartphones sous le nom de BlackBerry. Au début de 2017, il semblait que TCL avait livré un smartphone BlackBerry compétitif avec un clavier physique lorsque le KEYone a été lancé. Non seulement il avait le QWERTY physique, mais il avait également une autonomie exceptionnelle, une autre tradition des premiers jours.

Le BlackBerry Storm était le premier smartphone à écran tactile de la société canadienne et offrait une particularité unique : en tapotant sur l’écran, la vitre s’abaissait légèrement, imitant la sensation de taper sur un vrai clavier. Fin 2008, l’appareil a été lancé et a été rapidement critiqué. BlackBerry n’avait pas placé suffisamment de capteurs pour couvrir l’ensemble du QWERTY, ce qui causait des problèmes lors de la saisie.

Bien que OnwardMobility ait annoncé l’embauche d’un chef d’entreprise européen et d’un directeur des ventes aux gouvernements il y a un an, l’année 2021 est passée sans qu’un nouveau modèle de BlackBerry soit annoncé. Alors que OnwardMobility ne cessait de promettre qu’un nouveau BlackBerry 5G était toujours prévu, le projet est désormais mort .

Il y a deux ans, les fans de BlackBerry ont été dévastés après que TCL, la société qui a obtenu la licence du nom BlackBerry et produit plusieurs modèles, dont le KEYOne et le KEY2 , a annoncé qu’elle laisserait sa licence avec BlackBerry expirer le 31 août 2020. Mais quelques jours seulement avant l’expiration de la licence de TCL, les prières des fans de BlackBerry ont apparemment été exaucées.