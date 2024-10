DJI Osmo 360 : Passage par la FCC, la caméra 360 pourrait détrôner GoPro

La guerre entre DJI et GoPro semble prête à entrer dans un nouveau chapitre, avec des dépôts réglementaires récents révélant l’existence d’une nouvelle caméra DJI Osmo 360. Les spéculations autour de ce modèle montent en puissance, et des rendus basés sur des schémas fuités laissent entrevoir un concurrent redoutable pour la GoPro Max 2, longtemps retardée.

La première mention officielle de la DJI Osmo 360 provient d’un dépôt de la FCC ( Federal Communications Commission ) aux États-Unis, ce qui a suscité beaucoup d’intérêt autour de cette nouvelle caméra.

Des rendus créés par @hakasushi sur X (anciennement Twitter), basé sur des schémas fuités, montrent un design qui pourrait ressembler à celui de la GoPro Max 2, encore non commercialisée.

Les images montrent que la DJI Osmo 360 pourrait être un adversaire direct de la GoPro Max, avec un design compact et une taille similaire, tout en se distinguant des caméras 360 plus élancées, comme la Insta360 X4. Un écran orienté paysage sous les deux objectifs est attendu, avec un microphone, un bouton d’alimentation et un compartiment pour la batterie situés sur le côté.

DJI a déjà prouvé son talent pour concurrencer GoPro, notamment avec ses caméras d’action Osmo Action. Si les rumeurs concernant la DJI Osmo 360 se confirment, cela pourrait marquer une nouvelle étape dans leur rivalité. DJI a toujours été prompt à améliorer ses produits rapidement, et l’arrivée d’une caméra 360 marque une incursion dans un marché où Insta360 est actuellement dominant.

DJI Osmo 360, une nouvelle concurrence sur le marché ?

L’intérêt autour de la DJI Osmo 360 est aussi alimenté par le soutien du leaker @Quadro_News, qui a validé ces rendus sur X. L’apparition des dépôts FCC signifie que la caméra pourrait être officiellement lancée d’ici Noël 2024.

Bien qu’il soit peu probable que DJI surpasse immédiatement Insta360 en termes de logiciel, l’arrivée d’un nouvel acteur comme DJI dans le domaine des caméras 360 est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Plus de concurrence signifie généralement des innovations plus rapides et des options plus diversifiées, en particulier si GoPro continue de retarder la sortie de la Max 2.