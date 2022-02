BlackBerry est officiellement mort, OnwardMobility aussi par la même occasion

Quelques années après que OnwardMobility a annoncé des plans pour mettre sur le marché un smartphone de marque BlackBerry avec un clavier physique et un support 5G, il semble que ce plan soit mort… ainsi que OnwardMobility elle-même.

La nouvelle n’est pas une énorme surprise. CrackBerry et Android Police ont tous deux rapporté plus tôt ce mois-ci que OnwardMobility avait perdu la licence d’utilisation du nom BlackBerry sur le smartphone et avait donc décidé d’annuler sa commercialisation. Mais maintenant, la société a confirmé ces rapports avec une annonce sur son site Web.

BlackBerry a été un leader précoce dans le marché des smartphones grâce à plusieurs innovations, y compris les smartphones de la société avec des claviers et des services clés comme BlackBerry Messenger. Mais la société a perdu d’importantes parts de marché au profit de l’iPhone et des appareils Android et a fini par complètement cesser de développer son propre système d’exploitation pour se tourner vers Android.

Mais, BlackBerry n’a livré qu’un seul smartphone Android avant de commencer à céder son nom et ses logiciels sous licence à des sociétés tierces, dont TCL, qui a produit quelques autres appareils de la marque BlackBerry avant d’abandonner l’idée des smartphones à clavier.

Cette année, BlackBerry a mis fin à ses services pour les anciens smartphones fonctionnant avec le logiciel BlackBerry OS et, cet été, les applications Android de BlackBerry ne seront plus prises en charge non plus.

Une fin triste pour la communauté

Tout cela pour dire que la société a largement quitté le secteur des smartphones, il n’est donc pas surprenant que la société ait décidé d’abandonner sur ce qui semble avoir été l’un de ses derniers accords de licence. Mais c’est tout de même un peu triste.

Comme OnwardMobility a l’habitude de publier des messages sur sa page d’accueil puis de les remplacer, voici le mot d’adieu de la société, pour la postérité :