Google Chat introduit les résumés Gemini : Rattrapez rapidement vos conversations non lues

Google simplifie la gestion des conversations avec son nouvel outil de résumé Gemini pour Google Chat, disponible sur Android, iOS et le Web.

Cette fonctionnalité permet de générer des résumés rapides des messages non lus dans les discussions de groupe, les fils de discussion et les espaces, offrant un aperçu efficace des conversations sans avoir à faire défiler des discussions interminables.

Les résumés Gemini sont conçus pour aider les utilisateurs à rattraper rapidement les conversations en fournissant une synthèse des messages non lus. Cela permet de se concentrer sur l’essentiel sans perdre de temps à parcourir les fils de discussion en détail.

Cependant, pour accéder à cette fonctionnalité, certains critères doivent être remplis. Notamment, il est nécessaire d’activer les fonctionnalités intelligentes et les paramètres de personnalisation dans un compte Google Workspace.

Comment activer les fonctionnalités intelligentes et la personnalisation dans votre compte Google Workspace ?

Pour les utilisateurs individuels :

Rendez-vous sur la page de votre compte Google et connectez-vous. Accéder aux paramètres, et cliquez sur « Données et confidentialité » dans le menu de gauche. Faites défiler vers la section Fonctionnalités intelligentes et personnalisation sous « Préférences générales pour le Web ». Vous verrez des options pour activer ou désactiver les fonctionnalités intelligentes dans Gmail, Chat, Meet, et les réponses intelligentes. Activez ces options si vous souhaitez utiliser des fonctionnalités comme l’autocomplétion ou les suggestions intelligentes basées sur vos données (par exemple, le contenu des e-mails).

Pour les administrateurs :

Connectez-vous à la Google Admin Console avec votre compte administrateur. Depuis l’accueil de la console, allez dans « Applications » puis « Google Workspace ». Choisissez un service Google (comme Gmail ou Drive) où vous souhaitez activer les fonctionnalités intelligentes. Dans les paramètres utilisateur ou les paramètres du service, recherchez l’option pour activer les fonctionnalités intelligentes ou la personnalisation. Vous pouvez activer ou désactiver des fonctionnalités telles que Smart Compose, Smart Reply, et d’autres pour votre organisation. N’oubliez pas d’enregistrer les modifications.

Abonnements nécessaires pour utiliser les résumés Gemini

Pour profiter des résumés Gemini dans Google Chat, il est nécessaire d’être abonné à l’un des plans suivants : Business, Enterprise, Education et Education Premium.

Le déploiement des résumés Gemini est en cours pour les domaines Rapid Release et Scheduled Release, et il peut prendre jusqu’à 15 jours pour que la fonctionnalité soit disponible pour tous les utilisateurs. Il est donc recommandé de garder l’application Google Chat à jour pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité dès qu’elle sera disponible.

Comment utiliser les résumés de conversation dans Google Chat ?

L’utilisation des résumés avec Gemini est simple :

Sur le Web : Survolez une conversation non lue et cliquez sur le bouton « Résumé ».

Sur mobile : Maintenez une conversation non lue enfoncée pour afficher son résumé.

Ces résumés permettent de gagner du temps en vous aidant à rattraper les discussions manquées et à prioriser les conversations importantes, sans avoir à parcourir des fils de messages trop longs.

Avec l’introduction des résumés Gemini, Google Chat devient un outil encore plus performant pour les professionnels et les équipes collaboratives, simplifiant la gestion des informations et augmentant la productivité.