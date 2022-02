by

by

BlackBerry vend « la quasi-totalité de ses actifs de brevets non essentiels » pour 600 millions de dollars

BlackBerry vend « la quasi-totalité de ses actifs de brevets non essentiels » pour 600 millions de dollars

BlackBerry s’est retiré du marché des smartphones depuis des années, mais 2022 commence à ressembler à l’année où la société enfonce quelques clous supplémentaires dans le cercueil. Après avoir fermé certains services clés utilisés par les smartphones sous BlackBerry OS plus tôt ce mois-ci et annoncé que certaines de ses applications Android arriveraient également en fin de vie cet été, la société a annoncé qu’elle vendait un tas de brevets hérités.

Dans le cadre d’une transaction d’une valeur de 600 millions de dollars, BlackBerry indique qu’elle vend « la quasi-totalité de ses actifs de brevets non essentiels » couvrant des éléments tels que « les appareils mobiles, la messagerie et les réseaux sans fil ».

L’acheteur est une société à finalité spécifique appelée Catapult IP qui a été créée spécifiquement dans le but d’acquérir les actifs de BlackBerry.

On ne sait pas exactement ce que Catapult va faire de ces brevets — l’entreprise pourrait essayer de gagner de l’argent en concédant des licences pour les technologies couvertes par les brevets à d’autres personnes qui essaient de construire des appareils, des applications et des services mobiles… ou jouer le rôle d’un troll des brevets et essayer de poursuivre les entreprises qui utilisent déjà des technologies qui pourraient être considérées comme violant ces brevets. Ou peut-être Catapult essaiera-t-elle simplement de vendre les brevets à une autre société cherchant à renforcer sa propre protection contre les poursuites judiciaires.

Comme le souligne Ars Technica, les termes de l’accord impliquent que Catapult verse à BlackBerry 450 millions de dollars d’avance, avec la promesse de fournir 150 millions de dollars supplémentaires dans les trois ans. Le financement des 450 millions de dollars provient d’un prêt, ce qui signifie que Catapult est une société très endettée qui ne fabrique rien. Tout ce qu’elle possède, ce sont des brevets, elle devra donc faire quelque chose pour commencer à gagner de l’argent rapidement, et le moyen le plus rapide d’y parvenir est probablement de commencer à poursuivre les entreprises dont elle pense pouvoir prouver qu’elles enfreignent sa propriété intellectuelle.

Il ne reste plus rien à BlackBerry

Mais ce qui est plus intéressant que le fait que BlackBerry vende ses brevets hérités, c’est la façon dont la société décrit les brevets liés aux appareils mobiles comme « non essentiels » à ses activités. Bien que la société ait été l’un des premiers grands acteurs dans le domaine des smartphones, BlackBerry est aujourd’hui essentiellement une société de logiciels et de sécurité.

Cela dit, au moins une société a annoncé son intention d’utiliser le nom BlackBerry sous licence pour un nouveau smartphone dont le lancement est prévu dans le courant de l’année. Mais, OnwardMobility n’a pas fourni beaucoup de détails sur ce smartphone, à part le fait qu’il aura un clavier physique.