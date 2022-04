Grâce à Unihertz, un nouveau smartphone ressemblant à un BlackBerry arrive

Alors que l’idée d’un smartphone BlackBerry moderne avec un clavier QWERTY est morte il y a longtemps, nous avons vu plusieurs marques essayer de la faire revivre, sans grand succès. Cependant, une société continue de fabriquer des appareils de type BlackBerry avec des claviers physiques, et elle a un nouveau smartphone à venir.

BlackBerry a été à un moment donné la marque de téléphone la plus excitante du marché, d’autant plus que l’entreprise investissait dans une caractéristique phare qu’aucun autre constructeur ne pouvait offrir. Les claviers QWERTY rendaient les smartphones BlackBerry absolument fantastiques, et alors que le passage à Android était censé représenter un nouveau départ pour l’entreprise, il l’a en fait poussée un peu plus vers la sortie.

Tout le monde sait ce qu’il s’est passé entre-temps, donc à l’heure actuelle, les chances de voir un smartphone BlackBerry obtenir le feu vert sont plutôt minces.

Cependant, une société appelée Unihertz est sur le point de prendre le monde par surprise avec son propre smartphone inspiré de BlackBerry.

Un teaser posté sur Twitter il y a seulement quelques jours était censé nous donner un mystérieux aperçu d’un clavier QWERTY, sans pour autant nous laisser voir le reste. Eh bien, Internet a réussi à faire de la magie, et avec les bonnes compétences de Photoshop, l’image a été modifiée pour révéler également le reste du smartphone.

Il a piqué notre curiosité

Et, il s’avère que le nouveau téléphone Unihertz est plus ou moins un clone du plus célèbre BlackBerry KEY2, un smartphone qui combinait un clavier QWERTY et un écran tactile, le tout propulsé par Android. Si l’on fait abstraction de ses défauts, le KEY2 était un smartphone convaincant, et alors que beaucoup pensaient qu’il s’agissait de l’appareil le plus axé sur la productivité du marché, la société mère de BlackBerry, TCL, a fini par être plutôt indécise quant à l’opportunité d’investir dans ce modèle ou non.

À contrario, Unihertz semble prête à faire du clavier QWERTY la caractéristique phare de son nouveau modèle, il sera donc intéressant de voir ce que la société fait avec. Espérons que la dernière version d’Android, un écran OLED et une puce Snapdragon phare feront partie de la fiche technique, car sinon, il est difficile de croire que les gens se tourneront massivement vers lui.