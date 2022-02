by

by

OnePlus, Realme, Motorola et bien d’autres encore se préparent à lancer leurs smartphones en février

Février est un mois merveilleux (ou horrible, selon la façon dont vous le voyez) pour les lancements de smartphones, avec des tas d’annonces et de sorties entassés dans le mois le plus court de l’année.

Nous avons déjà vu le premier de ces lancements, puisque l’événement Galaxy Unpacked de Samsung du 9 février nous a présenté trois nouveaux smartphones (les Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra) et trois tablettes également (les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra).

Après le lancement de Samsung, certains fans de smartphones pourraient être prêts à hiberner jusqu’aux lancements du Xiaomi 12 et du OnePlus 10 en mars ou avril, mais il y a beaucoup d’autres choses à venir ce mois-ci auxquelles vous pourriez vouloir prêter attention.

Realme 9 Pro : 16 février

Realme a confirmé que les prochains membres de sa série abordable arrivent le 16 février. Nous attendons les Realme 9 Pro et 9 Pro+, probablement sans une version non-Pro pour le moment.

Certains détails de ces smartphones ont déjà été teasés, notamment la caméra principale de 50 mégapixels, le design arrière à couleur changeante et le capteur de fréquence cardiaque intégré du 9 Pro+. Nous n’en savons pas plus sur le Pro standard pour le moment.

Comme nous n’avons pas encore vu de smartphone Realme 9 Pro+, nous ne savons pas exactement à quoi nous attendre, surtout en ce qui concerne le prix — il y a donc beaucoup de choses à découvrir lors de l’événement de lancement.

OnePlus Nord CE 2 5G : 17 février

Nous savons que le OnePlus Nord CE 2 5G, le successeur du Nord CE 5 G de 2021, arrive le 17 février. On s’attend à ce qu’il s’agisse d’un mobile Android à petit budget qui s’insère dans la famille Nord de OnePlus, qui se développe rapidement.

Nous connaissons quelques détails sur le smartphone, notamment sa charge de 65 W, le fait qu’il dispose d’une prise casque et d’un emplacement pour carte micro SD, et évidemment le nom nous indique qu’il est compatible avec les réseaux 5G.

Les fuites nous en ont dit beaucoup plus, peignant l’image de votre mobile Android standard qui chevauche les marchés de milieu et d’entrée de gamme, mais nous devrons attendre le 17 pour en être sûrs.

Nubia Red Magic 7 : 17 février

Le 17 février va être une journée chargée pour les smartphones ! Outre le lancement de OnePlus, la division Nubia de ZTE dévoile le Red Magic 7, le dernier-né de sa gamme de smartphones de jeu.

Les mobiles Red Magic sont généralement des smartphones de milieu de gamme qui sont bons pour le jeu, mais nous avons entendu que pour la première fois une version Pro arrive aussi, et nous ne savons pas ce qu’il faut attendre de celle-ci.

La société a confirmé que l’un ou les deux smartphones auront une charge de 165 W, le chipset Snapdragon 8 Gen 1, et trois caméras arrière, et au-delà de cela, nous espérons qu’ils auront des gâchettes de jeu physiques et un système de refroidissement efficace.

L’événement n’a lieu qu’en Chine, mais Nubia a l’habitude d’introduire ses smartphones de jeu sur les marchés internationaux rapidement après leur lancement.

Moto Edge 30 Pro : 24 février

Motorola a confirmé l’arrivée d’un nouveau smartphone Moto Edge le 24 février, mais nous ne savons pas exactement lequel — il est fort probable qu’il s’agisse de la série Moto Edge 30.

Le teaser ci-dessus est littéralement tout ce que nous savons sur le lancement, qui confirme au moins la date et le fait qu’il s’agit d’un smartphone Edge (comme le minuscule hashtag en bas), donc c’est la seule spéculation qui nous fait penser qu’il s’agit du lancement de la nouvelle génération d’appareil Edge.

S’il s’agit de la nouvelle série Edge, nous nous attendons à trois ou quatre nouveaux mobiles Android allant d’une version abordable à une version Ultra coûteuse, bien que contrairement à certaines des autres marques de cette liste, Motorola a réussi à garder secret toutes les caractéristiques et les spécifications.

Mobile World Congress: à partir du 28 février

Le grand événement dédié au monde du mobile est tout proche — l’événement annuel Mobile World Congress, abrégé en MWC 2022, se déroule du 28 février au 3 mars.

Au cours des précédentes années, le MWC était un foyer de lancements et d’annonces de nouveaux smartphones — nous ne savons pas trop à quoi il ressemblera en 2022, car le Covid a entraîné l’annulation de la version 2020 et la réduction et le report à l’été de celle de 2021.

Mais plusieurs entreprises ont promis d’être présentes, notamment Honor, Xiaomi et Huawei, alors ces quelques jours ne seront pas de tout repos.