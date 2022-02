Le Moto Edge 30 Pro sera un fleuron avec un écran de 144 Hz et un stylet

Avant de vous emballer, gardez à l’esprit qu’aucun de ces deux accessoires n’est livré avec le Moto Edge 30 Pro, vous devrez donc les acheter séparément. En dehors de cela, voici un rapide récapitulatif de ce que nous avons pu apprendre sur le Moto Edge 30 Pro avant que le smartphone ne devienne officiel le 24 février (si tout va bien). Tout d’abord, celui-ci sera équipé d’un puissant Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, couplé à une mémoire vive pouvant atteindre 12 Go et une mémoire vive de 256 Go.

Le Moto Edge 30 Pro dispose d’un mode d’affichage Always-On dédié, qui affichera des informations importantes comme l’heure, l’état de la batterie, les commandes multimédias et une icône de notification d’e-mail. À en juger par ce qui est montré dans l’image, il y a de la place pour encore plus de détails à afficher.

Nous avons également des choses intéressantes à dire sur l’étui folio, qui semble avoir une découpe verticale inhabituellement grande de haut en bas. Puisqu’il est si grand, vous serez en mesure de voir beaucoup plus d’informations dessus avec l’inconvénient qu’une plus grande partie du smartphone sera exposée, sans protection.