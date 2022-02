Meta veut retirer Facebook et Instagram d’Europe en raison de la réglementation sur la protection de la vie privée

Dans d’autres nouvelles, la perte de revenus de 10 milliards de dollars de Meta est un signe que Facebook dépense trop pour sa prochaine étape de croissance. Pendant ce temps, Facebook n’a pas réussi à fournir un service Internet gratuit. Il reste à voir si la menace de Meta est réelle ou non, mais sa déclaration est une autre indication des vents contraires auxquels l’entreprise est confrontée alors que la vie privée devient de plus en plus un enjeu majeur.

Selon le dernier rapport de Mashable, le partage des données est essentiel pour Meta . Cela permet à la firme technologique de permettre à ses services, notamment Facebook et Instagram, d’être pleinement fonctionnels. Meta ajoute que la capacité de partager et de consommer les données des utilisateurs est importante pour son activité de publicité ciblée, qui est l’une des principales sources de revenus de l’entreprise.

Aujourd’hui, le Meta a publié un rapport annuel expliquant pourquoi elle envisage de retirer Facebook et Instagram de l’Europe. « Si nous sommes limités dans le partage de données entre nos produits et services, cela pourrait affecter notre capacité à fournir nos services », a déclaré Meta dans son rapport annuel.

Meta prévient désormais les Européens que Facebook et Instagram cesseront leurs activités dans les pays membres s’ils ne les autorisent pas à mener des activités de partage de données . Le géant de la technologie est toujours critiqué pour ses activités de suivi et de partage des données, les experts affirmant que ces habitudes peuvent compromettre la vie privée des utilisateurs.