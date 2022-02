Les actions de Meta s’effondrent, Facebook a perdu 1 million d’utilisateurs quotidiens au 4e trimestre 2021

À l’avenir, si Meta ne parvient pas à résoudre les problèmes fondamentaux de Facebook, la plateforme sociale devrait voir sa valeur marchande baisser et perdre davantage d’utilisateurs sur le marché mondial. La société prévoit des revenus pour le premier trimestre compris entre 27 et 29 milliards de dollars, ce qui est une faible attente. Alors, que pensez-vous du déclin de la base d’utilisateurs de Facebook et de la croissance publicitaire ?

Cette baisse a encore diminué le nombre d’utilisateurs quotidiens de Facebook sur le marché mondial, ce qu’un porte-parole de l’entreprise a confirmé comme étant la première baisse séquentielle de l’histoire de l’entreprise. Les autres plateformes sociales de Meta, comme Instagram et WhatsApp, ont également connu une faible croissance du nombre d’utilisateurs, n’ajoutant que 10 millions d’utilisateurs entre le 3e et le 4e trimestre 2021.

Facebook a perdu plus d’un million d’utilisateurs quotidiens en Amérique du Nord , région dans laquelle l’entreprise gagne le plus d’argent par la publicité. Les utilisateurs actifs quotidiens de Facebook sont passés de 1,93 milliard au quatrième trimestre de 2020 à 1,92 milliard au dernier trimestre.

Meta, qui est maintenant un rebrand de Facebook, a récemment indiqué que sa principale plateforme de réseaux sociaux, Facebook, a connu un déclin de sa base d’utilisateurs pour la première fois de son histoire . En conséquence, Meta a connu une baisse massive de sa valeur boursière , qui a atteint près de 20 %, et une diminution de 200 milliards de dollars de sa valeur marchande, citant la concurrence de rivaux comme TikTok et les politiques de confidentialité d’Apple.