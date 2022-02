OnePlus, Xiaomi, OPPO, Vivo visent à entrer sur le marché des véhicules électriques en Inde

Après l’entrée de Tesla sur le marché indien plus tôt cette année, diverses entreprises de smartphones cherchent maintenant à capturer une partie du marché des véhicules électriques dans le pays. Des marques chinoises de smartphones comme OnePlus, OPPO, Vivo et Xiaomi ont récemment déposé des demandes de marques en Inde pour sécuriser leurs projets de véhicules électriques (VE). Bien que la plupart d’entre elles aient été rejetées ou opposées par les autorités, la marque de Xiaomi a été approuvée de manière intéressante.

Les demandes de marque ont été repérées par Mukul Sharma, qui a partagé quelques captures d’écran des demandes sur son compte Twitter. Ainsi, selon les captures d’écran, les demandes d’enregistrement de OnePlus (jointes ci-dessous), OPPO et Vivo ont fait l’objet d’une objection ou d’une opposition de la part des autorités pour des motifs inconnus.

La demande de marque de Xiaomi pour un quadcoptère, qui sera vraisemblablement un véhicule électrique, a été acceptée. Elle a été déposée le 13 août de cette année, comme le montre la capture d’écran partagée par Sharma.

Quant à la demande de marque OnePlus, elle a été déposée le 3 mars 2021 et mentionne une voiture sans conducteur, des scooters auto-équilibrés, des drones civils et même un bateau, pour une raison quelconque. La demande de OPPO, quant à elle, mentionne des véhicules électriques, des motos, des roues de véhicules, un dispositif antivol pour automobiles, des bicyclettes et divers autres véhicules, y compris des avions, des bateaux et des véhicules aquatiques.

En dehors de celles-ci, l’une des premières demandes de marque pour les véhicules électriques et les voitures autonomes est venue de Vivo, qui a été déposée en 2018. Cependant, un peu comme les autres, elle a été « opposée » par les autorités.

Le marché va être dur à pénétrer

Maintenant, toutes ces demandes de marque suggèrent que les entreprises cherchent à entrer sur le marché des VE à un moment donné dans le futur. Cependant, cela ne signifie pas que ces entreprises lanceront leurs VE et autres automobiles dans les semaines ou les années à venir. De plus, avec Tesla qui cherche à entrer sur le marché indien avec ses voitures mondialement populaires, il serait difficile pour ces marques de smartphones d’établir leur présence sur le marché des VE en Inde.

Cependant, le fait que ces marques de smartphones visent à élargir leurs horizons et à entrer dans un nouveau segment du marché est rafraîchissant et suggère que le marché des véhicules électriques va être une industrie expansive en Inde dans les années à venir. De plus, l’Inde ayant pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2070, le gouvernement devrait également soutenir le secteur des VE à l’avenir.