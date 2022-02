En juillet de l’année dernière, Twitter a commencé à tester la possibilité pour les utilisateurs de réaliser un vote négatif sur une réponse. Cette option est désormais accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs dans le monde. Elle entre en vigueur à la suite d’une « réponse positive » que Twitter a reçue pour le test initial, ce qui suggère qu’un déploiement stable pour tous les utilisateurs pourrait être en préparation.

Dans un récent tweet, Twitter a révélé que l’option (sous la forme d’une flèche vers le bas) permettant de « déclasser » une réponse sur Twitter sera bientôt disponible à titre de test pour un plus grand nombre de personnes sur la version Web de la plateforme, ainsi que sur les applications Android et iOS. Auparavant, elle n’était disponible que pour un nombre limité d’utilisateurs d’iOS.

Twitter a révélé que cette fonctionnalité lui a permis d’en savoir plus sur « les types de réponses que vous ne trouvez pas pertinentes », d’où l’extension de la fonction pour que Twitter puisse se faire une idée du type de contenu que les gens aiment ou n’aiment pas.

Désormais, les votes négatifs ne seront pas publics, ce qui signifie que les internautes ne pourront pas voir le nombre de votes négatifs obtenus par une réponse. En revanche, les personnes qui ont mis un tel vote est une réponse particulière pourront voir le nombre de votes négatifs. Comme c’est le cas actuellement, les « votes positifs » continueront d’apparaître sous la forme de « j’aime ».

We learned a lot about the types of replies you don’t find relevant and we’re expanding this test –– more of you on web and soon iOS and Android will have the option to use reply downvoting.

Downvotes aren’t public, but they’ll help inform us of the content people want to see. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 3, 2022