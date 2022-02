Le OnePlus Nord CE 2 de milieu de gamme a sa propre version abordable

Le OnePlus 10 Pro pourrait ne pas être le seul smartphone lancé par la société chinoise au premier trimestre 2022. Au moins trois autres smartphones OnePlus de milieu et d’entrée de gamme sont en préparation selon les dernières rumeurs. Le plus avancé des trois est le successeur du OnePlus Nord 2 alias OnePlus Nord 2T.

Ensuite, nous avons le OnePlus Nord CE 2 5G qui a récemment fait l’objet d’une fuite, une alternative de milieu de gamme pour les clients ayant besoin d’une connectivité 5G. Plus tôt dans la semaine, nous avons appris que le OnePlus Nord CE 2 5G aura sa propre version moins chère appelée OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, comme le rapporte SmartPrix.

À en juger par les spécifications qui ont fuité, ces deux smartphones seront différents dans à peu près tous les aspects. Ils sont équipés d’écrans, de puces, de mémoire et de caméras différents. Il est donc un peu étrange que OnePlus ait décidé d’adopter un schéma de dénomination analogue.

Selon les rumeurs, le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G disposera d’un écran Fluid Screen de 6,59 pouces, d’une puce Snapdragon 695 5G de Qualcomm sous le capot, de 6 ou 8 Go de mémoire vive (RAM) et de 128 ou 256 Go de stockage interne. Pour la photo, le smartphone se vantera d’un bloc de caméra à trois objectifs, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur monochrome de 2 mégapixels et d’un troisième capteur macro de 2 mégapixels.

En façade, on va retrouver une caméra de 16 mégapixels.

Spécialement conçu pour le marché indien

Sous le capot, on va retrouver une massive batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une vitesse de charge rapide de 33 W. On s’attend également à ce qu’Android 12 avec OxygenOS 12 soit préinstallé.

Apparemment, la version Lite du OnePlus Nord CE 2 5G a été spécialement conçue pour le marché indien, tout comme le Nord 2T. Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G devrait être annoncé en même temps que le Nord CE 2 5G le 11 février, deux jours seulement après la grande révélation du Galaxy S22 de Samsung.