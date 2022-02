OnePlus pourrait bientôt lancer le OnePlus Nord 2T en Inde

Alors que OnePlus a décidé de ne plus utiliser la marque « T » pour ses smartphones haut de gamme, elle pourrait ne pas l’avoir complètement abandonnée. Une nouvelle fuite suggère qu’un prétendu OnePlus Nord 2T est en préparation et pourrait bientôt être lancé en Inde. Les spécifications, le prix et les détails de disponibilité possibles du smartphone ont également été divulgués, nous donnant une idée de ce à quoi il pourrait ressembler.

La célèbre source Yogesh Brar relayée par 91Mobiles a révélé aujourd’hui que le OnePlus Nord 2T devrait avoir le même prix que le OnePlus Nord 2. Le smartphone, une fois qu’il sera lancé pendant la période d’avril-mai, devrait remplacer le Nord 2.

En outre, Brar a même suggéré que le OnePlus Nord CE 2, dont la rumeur fait état depuis un certain temps déjà, pourrait être lancé le 11 février et que son prix se situerait entre 25 000 et 30 000 roupies — 300 à 360 euros. OnePlus devrait également lancer un autre modèle dans la gamme Nord, dont le prix devrait se situer dans le marché des moins de 20 000 roupies (240 euros). Il pourrait arriver en juillet ou en août.

Cependant, vous devez savoir que ce sont encore des rumeurs et que nous n’avons pas vraiment eu de confirmation officielle à ce sujet.

Une autre fuite de Digit a mis en exergue la fiche technique attendue du OnePlus Nord 2T. Il est rapporté que le smartphone sera livré avec un écran de 6,43 pouces avec un panneau AMOLED et une résolution full HD+. Un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tout comme le Nord 2, est également attendu.

Un alléchant smartphone

L’appareil devrait être alimenté par un chipset Dimensity 1300 de MediaTek non annoncé à ce jour, couplé à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. En ce qui concerne les caméras, vous pouvez vous attendre à trois à l’arrière, y compris, un capteur principal de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels, et un objectif monochrome de 2 mégapixels. Une caméra frontale de 32 mégapixels est également prévue, ce qui signifie une autre mise à niveau dans le domaine de la photo.

En outre, le OnePlus Nord 2T disposera d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec une charge rapide de 80 W, qui a récemment fait son apparition sur le OnePlus 10 Pro en Chine. Il fonctionnera sous OxygenOS 12, basé sur Android 12.

Nous avons besoin d’avoir des informations plus concrètes à ce sujet pour nous faire une meilleure idée. Par conséquent, revenez ici.