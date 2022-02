Instagram pourrait permettre aux utilisateurs d’enregistrer des Reels de 90 secondes

Bien qu’il existe de nombreux conseils et astuces pour les Reels Instagram que vous pouvez utiliser pour créer du contenu vidéo court et engageant, vous ne pouvez pas publier de vidéos de Reels de plus de 60 secondes pour le moment. Cependant, cela pourrait bientôt changer, car Instagram travaille actuellement sur l’extension de la durée des Reels pour permettre aux utilisateurs de partager des vidéos plus longues sur la plateforme.

Instagram travaille apparemment sur l’extension de la durée maximale des vidéos Reels à 90 secondes, comme l’indique le récent message Twitter d’Alessandro Paluzzi. Il est fort probable que cela remplace la limite actuelle de 60 secondes pour les Reels.

#Instagram is working on the possibility of creating #Reels lasting 90 seconds 👀 pic.twitter.com/M0KgJzQ90O —Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 1, 2022

Si cela se produit, les utilisateurs pourront créer des Reels plus longs, ce qui peut les aider à rendre leurs courtes vidéos plus intéressantes et à y inclure plus de contenu. Il convient de noter que Paluzzi a pu accéder à cette modification grâce à ses compétences en rétro-ingénierie et que vous ne pouvez pas encore y accéder. Nous ne savons pas non plus si (et quand) elle nous parviendra à tous dans le cadre de la version stable.

Pour ceux qui l’ignorent, Instagram a introduit Reels pour concurrencer l’application de vidéos courtes TikTok, très populaire, en 2020. Il s’agissait d’une alternative à TikTok en Inde, où l’application a été interdite la même année. Après le décollage immédiat d’Instagram Reels, YouTube a décidé de copier la plateforme et de créer sa propre version de TikTok, qu’il a appelée YouTube Shorts.

Rattraper TikTok

Depuis lors, la société Meta a ajouté plusieurs fonctionnalités analogues à TikTok à la plateforme Reels pour en faire une plateforme comparable. Cependant, Instagram s’en tient toujours à la durée de 60 secondes de Reels, même si TikTok a étendu sa limite à 3 minutes l’année dernière.

Comme il est en concurrence avec TikTok, nous nous attendons à ce qu’Instagram déploie bientôt la fonctionnalité avec une future mise à jour. Que pensez-vous de la nouvelle durée de 90 secondes des Reels ?