Une fuite de la nouvelle version Android Auto montre un design inspiré de Apple CarPlay !

Android Auto est l’un des meilleurs systèmes embarqués pour la voiture. Annoncé pour la première fois en 2015, le concurrent d’Apple CarPlay a connu un certain nombre de remaniements au cours des deux dernières années. Google a été connu pour travailler sur une nouvelle interface utilisateur Android Auto connue sous le nom de « Coolwalk » et maintenant, les premières images de Android Auto 2022 ont fuité.

Les images proviennent de AndroidWorld et de l’utilisateur Reddit u/RegionRat91. En jetant un premier coup d’œil aux images, il semble que le nouveau design Android Auto de Google soit fortement inspiré par Apple CarPlay. L’écran de navigation redessiné est le même que celui repéré l’année dernière, combinant des boutons ovales et des coins arrondis tirés de Material You avec une nouvelle disposition qui permet de garder la navigation et la lecture des médias sur l’écran en même temps.

Elle pourrait offrir la possibilité d’avoir quelques widgets ouverts à côté de l’application en cours (Google Maps, le widget Musique et le widget Météo sont présentés ci-dessous).

À l’instar des tablettes Android modernes, les icônes de notification, la puissance du signal, la batterie et les boutons Google Assistant sont désormais disponibles vers le coin inférieur droit. Les notifications entrantes, comme les appels, ont maintenant des boutons plus grands afin que vous puissiez facilement rejeter/répondre aux appels ou répondre aux textos.

Le Redditor indique dans son message qu’il a pu activer la nouvelle interface « Coolwalk » en modifiant le fichier phenotype.db sur son smartphone Android rooté et en activant les flags respectifs « Coolwalk » et « cakewalk ». Cependant, je ne vous recommande pas de l’activer sur votre smartphone Android, car la version de test actuelle comporte de nombreux bugs.

Une fonction de « Cast »

Outre la nouvelle interface utilisateur, le rapport indique également que Google travaille sur une sorte de fonction « Cast » pour Android Auto. Il y a une fonction « MirroringApp » dans la nouvelle version Coolwalk de Android Auto qui, eh bien, reflète l’écran de votre smartphone à l’écran Android Auto. Il couvre l’ensemble de l’écran, donc je ne vous recommande pas vraiment de diffuser des vidéos pendant que vous conduisez. Google pourrait également supprimer cette fonctionnalité dans la version finale. Le rapport souligne également que la fonction de miroir d’écran ne fonctionne pas lorsqu’un utilisateur essaie de diffuser du contenu protégé par DRM, comme des séries TV et des films de Netflix et Disney+.

Rien ne permet de savoir quand la nouvelle interface utilisateur d’Android Auto sera disponible. Google pourrait annoncer la nouvelle version d’Android Auto lors de sa conférence annuelle des développeurs I/O en mai de cette année, mais ce ne sont que des spéculations pour le moment.