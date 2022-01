Le OnePlus 10 Pro vient d’être lancé en Chine : spécifications et détails

Au cours des derniers jours, OnePlus nous a périodiquement donné de plus en plus de détails sur le prochain nouveau fleuron de la société : le OnePlus 10 Pro.

Au début de la semaine dernière, nous avons eu droit à une annonce du design du OnePlus 10 Pro, qui nous a donné les premières et seules images officielles du smartphone phare (jusqu’à présent), mettant en valeur son ensemble de caméras signé Hasselblad. Cela a été suivi quelques jours plus tard par une fiche technique officielle du OnePlus 10 Pro, puis par une présentation des caractéristiques de la caméra du OnePlus 10 Pro et des échantillons d’appareils photo.

Aujourd’hui, le 11 janvier, le OnePlus 10 Pro a été lancé en Chine, mais nous ne connaissons pas encore son prix et les dates exacts de son lancement mondial, qui comprendra l’Europe ou encore les États-Unis et l’Inde.

Avec ce lancement, OnePlus a partagé davantage de détails, ainsi que davantage d’images du OnePlus 10 Pro dans ses deux coloris — qui sont nommées Emerald Forest et Volcanic Black. Découvrez-les ci-dessous :

Le point sur les spécifications

Le OnePlus 10 Pro dispose des spécifications que l’on peut attendre d’un flagship de 2022 : 12 Go de RAM et le processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. En termes de stockage, le OnePlus 10 Pro sera proposé avec 128 Go ou 256 Go.

Le OnePlus 10 Pro embarque également la plus grande batterie sur un smartphone OnePlus à ce jour — 5,000 mAh. En ce qui concerne la charge, nous avons affaire à une « SuperVOOC Flash Charge » de 80 W (précédemment appelée « Warp Charge »), tandis que le smartphone peut se charger sans fil à 50 W « AirVOOC ». Et pour couronner le tout, il prend également en charge la recharge sans fil inversée. Grâce à cette charge rapide, selon la société, cette énorme batterie peut être chargée de 0 à 100 % en seulement 32 minutes, ou sans fil en seulement 47 minutes.

À l’avant du téléphone, nous avons un grand écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Quad HD+. Le taux de rafraîchissement est variable pour le bien de l’autonomie de la batterie, et peut aller aussi bas que 1 Hz lorsque cela est approprié. Selon OnePlus, l’écran du 10 Pro est également le premier du secteur à être doté d’un double calibrage des couleurs, ce qui signifie qu’il a fait l’objet d’un calibrage minutieux afin d’afficher des couleurs précises et naturelles à la fois à haute et à basse luminosité.

En ce qui concerne le logiciel, OnePlus affirme que lorsque le smartphone sera lancé en Europe, en Amérique du Nord et en Inde plus tard dans l’année, il arborera Android 12 avec OxygenOS 12. Sur le marché chinois, ce dernier est plutôt ColorOS 12.1.

Focus sur la photo

OnePlus a déjà beaucoup parlé de la caméra du OnePlus 10 Pro, et l’événement officiel n’a pas ajouté beaucoup de nouvelles informations. Nous savons qu’il est composé d’une caméra principale de 48 mégapixels, d’une caméra grand-angle de 50 mégapixels et d’une caméra téléobjectif de 8 mégapixels, plus une caméra frontale de 32 mégapixels. Le capteur photo grand-angle permet de prendre des photos avec un champ de vision de 150 degrés, bien plus large que celui de la plupart des concurrents, et il existe un mode « fish-eye » pour donner à ces images un aspect vraiment inhabituel.

Hasselblad a amélioré sa fonction Pro Mode avec la prise en charge du RAW 12 bits sur les trois appareils, un mode RAW+ qui ajoute les éléments de photographie computationnelle de OnePlus à l’image RAW standard, et son réglage Natural Color Solution. Il existe désormais trois nouveaux styles de couleurs pour les images OnePlus 10 Pro, appelés Serenity, Radiance et Emerald. Serenity est réglé pour les portraits, Radiance pour un look stylisé, et Emerald pour les paysages.

Le OnePlus 10 Pro sera commercialisé en Chine le 13 janvier, mais aucun prix n’a été communiqué au moment de la rédaction de cet article. OnePlus précise que le 10 Pro « sera lancé mondialement plus tard en 2022 », mais n’a pas donné d’autres indications sur le moment où cela pourrait se produire. À titre informatif, le OnePlus 9 Pro a été lancé le 23 mars, ce qui nous donne une idée de la date à laquelle le OnePlus 10 Pro pourrait officiellement arriver à l’international.