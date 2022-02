Samsung pourrait rendre les ordinateurs portables encore plus mobile

Ce n’est un secret pour personne que Samsung explore toutes sortes de facteurs de forme pour ses révolutionnaires écrans pliables. En effet, il semble que Samsung veuille faire passer ses ordinateurs portables et ses écrans pliables au niveau supérieur, car de nouveaux brevets révèlent que la société a pensé à combiner ses écrans pliables avec un clavier détachable pour nous donner un design d’ordinateur portable encore plus mobile.

Samsung a présenté plusieurs produits et prototypes remarquables lors du dernier CES 2022, parmi lesquels on peut citer le Samsung Flex Note, le Flex Slidable, plus les appareils pliables Flex S et Flex X. Cependant, ces concepts pourraient ne pas être les seuls à l’avenir de l’entreprise, car certains brevets ont révélé que Samsung travaille également sur ce qui semble être un ordinateur portable pliable avec un clavier détachable.

Le brevet d’un appareil électronique multi-pliable a été repéré à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), car il a été récemment approuvé et publié pour que le monde entier puisse le voir. Ce nouveau brevet laisse penser que Samsung pourrait avoir d’autres appareils étonnants en préparation et que les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 pourraient n’être que la partie émergée de l’iceberg sur les plans de Samsung pour les futurs produits pliables.

Il ressemble à un ordinateur portable convertible avec un écran détachable, sauf que ce dernier peut se plier (voir la galerie d’images ci-dessous). Analogue aux autres ordinateurs portables convertibles dotés d’un écran détachable et non pliable, cet appareil pliable unique conçu par Samsung comporte deux composants principaux : un écran et une base de clavier.

Ce qui est unique dans ce concept de Samsung, outre son écran pliable, c’est qu’il possède une base de clavier capable de se diviser en deux. La moitié supérieure de l’appareil, c’est-à-dire l’écran pliable, a un ratio conventionnel lorsqu’elle est dépliée, et elle est reliée à la moitié inférieure par deux charnières.

Un concept très intéressant

Curieusement, la moitié inférieure du clavier peut également être divisée en deux, chacune d’entre elles contenant sa propre batterie et ses circuits d’entrée — bien qu’une seule moitié dissimule un processeur et un microcontrôleur. En théorie, cet appareil convertible pourrait avoir une surface quatre fois plus petite lorsqu’il est plié et détaché, ce qui le rendrait extrêmement compact et facile à transporter. Et, bien sûr, la moitié supérieure pourrait toujours être utilisée comme une grande tablette pliable sans le clavier physique attaché.

Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas savoir avec certitude si Samsung continuera à développer cette idée pour l’inclure sur de futurs appareils, car certains brevets ne vivent jamais assez longtemps pour devenir des produits réels.